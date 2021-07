Open Day di presentazione domani 20 e martedì 27 luglio. – La Fondazione ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della Vita raddoppia l’offerta formativa con un nuovo corso in “Tecnico superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica” nell’ambito dell’Biotecnologie industriali e ambientali Open-day il 20 e 27 luglio per presentare piani di studio, partnership e sbocchi professionali

Tre open day per presentare i corsi di studio dell’ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della vita che in questo secondo biennio raddoppia l’offerta, aggiungendo una nuova specializzazione. Il primo incontro, sold out, si è svolto il 14 luglio scorso, in viale dei Picciotti 1, nell’aula Magna dell’IISS Alessandro Volta, socio fondatore dell’ITS.

Gli altri due – sempre nella stessa sede – sono in programma a partire dalle 10,00 di martedì 20 luglio e martedì 27 luglio.

I corsi post diploma in programma per il biennio 2021/2023 sono: “Tecnico superiore per la produzione e manutenzione di apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici e riabilitativi” e “Tecnico Superiore per il sistema di qualità di prodotti e processi a base biotecnologica”.

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono Scuole post diploma ad alta specializzazione, nate per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del Paese. Si tratta di percorsi biennali (o triennali) che offrono una formazione tecnica altamente qualificata, per consentire di entrare subito nel mondo del lavoro, grazie all’elevato monte ore formativo svolto in azienda (stage).

Una formula che, stando ai risultati, funziona: oltre l’80% dei diplomati negli ITS trova lavoro entro un anno dal diploma.

«Quest’anno – dice la Presidente Maria Pia Pensabene – abbiamo ampliato l’offerta formativa con un nuovo corso la cui figura professionale trova sbocco occupazionale nei comparti della chimica, della chimica farmaceutica, ma anche nell’ambito alimentare, ambientale e dei biomateriali per la gestione e il controllo della qualità. La Fondazione ITS Nuove tecnologie della vita A. Volta di Palermo ha aderito alla Rete nazionale degli ITS sulle nuove tecnologie della vita che ha firmato un importante accordo con Farmindustria; accordo che il 22 luglio prossimo verrà ulteriormente rafforzato in occasione di un evento a Roma dedicato proprio alla presentazione dei risultati di quest’accordo”.

Informazioni dettagliate sul sito www.itsvoltapalermo.it dove è possibile già effettuare le preiscrizioni in vista dell’imminente pubblicazione del bando che prevederà la selezione di max 50 allievi, 25 per ciascun percorso biennale.

I soci dell’ITS Alessandro Volta Nuove tecnologie della vita di Palermo sono: Università degli Studi di Palermo, Comune di Palermo, Sicindustria, Camera di Commercio Palermo-Enna, Aeffe Formazione Aggiornamento e Consulenza S.r.l. e diverse aziende del settore della produzione, manutenzione e commercio di apparecchi biomedicali. Ai soci fondatori si sono uniti negli ultimi mesi altre aziende partner interessate a partecipare attivamente alla vita della Fondazione sia per quanto riguarda la progettazione dei percorsi che per la fase dello stage.

