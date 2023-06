L’obiettivo è guadagnare terreno sulle avversarie, migliorare il terzo posto nella provvisoria femminile

Prato – Secondo appuntamento stagionale, per Susanna Mazzetti, dopo il debutto a fine maggio al Rally “Abeti”, rispettando il programma sportivo organizzato insieme al partner Luilor ed al Team Katori, con la Skoda Fabia Rally2/R5 di Roger Tuning ed affiancata dal concittadino Andrea Cecchi.

La rallista pratese sarà alla seconda esperienza a Reggello, la prima fu lo scorso anno, caratterizzata dalla vittoria in categoria femminile, sempre con la Skoda Fabia, una gara che dovrà segnare la continuità certamente di risultati dopo la vittoria “rosa” sulla Montagna Pistoiese, ma soprattutto andando in cerca del miglior dialogo con la vettura.

Mazzetti ha affrontato la prima gara dell’anno in due giorni di gara ostici, in parte avversata dal maltempo, esperienza certamente importante per ritrovare, dopo quasi un anno di pausa, tutti gli equilibri necessari alla guida della Fabia. Esperienza che adesso è chiamata a capitalizzare nel Valdarno Fiorentino, inseguendo dunque il bis di allori a Reggello, come anche nella Coppa di Zona. Nella classifica regionale femminile adesso, con una sola gara all’attivo, si trova al terzo posto

“Al Rally Abeti ho ripreso bene l’attività –commenta Susanna Mazzetti– la gara è stata molto difficile, il maltempo ha creato non pochi problemi ma allo stesso tempo mi ha permesso di fare esperienza importante per riprendere in mano i meccanismi necessari per guidare la Fabia con soddisfazione. Un’esperienza che cercherò, insieme ad Andrea Cecchi, di capitalizzare a Reggello, una gara che ho corso solo lo scorso anno e che ritengo molto tecnica, con strade decisamente impegnative. Punto a guadagnare terreno in classifica femminile, le avversarie non mancheranno, ma sarà da tenere d’occhio il caldo, un rivale in più”.

Il percorso di gara, tutto nella provincia di Firenze, interessa i territori di Figline ed Incisa Valdarno e Reggello ed il programma prevede la sfida in due giorni. Dopo la partenza, sabato 17 giugno alle 21,30 da Cascia di Reggello, i concorrenti inizieranno i duelli con una Prova Speciale, la “Leccio” (14,740 Km.), per poi proseguire con le altre otto prove in programma per domenica 18 giugno. L’arrivo finale sarà a partire dalle 18,08.

Foto AmicoRally

Com. Stam. + foto