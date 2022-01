Lunedì assemblea degli operatori ecologici

Possibili disservizi nella raccolta dei rifiuti lunedì a Bronte. La “Fast Confsal” ha comunicato che gli operatori ecologici aderenti si riuniranno in assemblea retribuita, anticipando l’orario di “smonta” di 2 ore, rispetto il proprio turno di lavoro, per sottolineare l’incertezza sulla data delle “spettanze” di dicembre, che la busta paga non verrebbe consegnata puntualmente e che la fornitura del vestiario invernale non sarebbe completa.

La Caruter, che per conto del Comune effettua il servizio di raccolta dei rifiuti, però contesta le accuse, sottolineando che “si è sempre contraddistinta per la puntualità nel versamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, che ad oggi tutti i dipendenti del cantiere sono provvisti del vestiario invernale ed è disponibile per eventuali sostituzioni nel caso di eccessivo degrado”.

All’assemblea non potrà essere presente il vice sindaco Antonio Leanza che chiede però di rinviare il confronto: “Apprendo con rammarico – infatti afferma – dell’esistenza di questi problemi e confido che possano essere velocemente risolti con un confronto con la società.

Mi dispiace che per queste questioni ci vadano di mezzo alla fine gli utenti.

Molti già sono i disservizi ordinari.

I cittadini a Bronte pretendendo un servizio efficiente ed efficace.

Però – continua – vorrei far riflettere rammentando che il costo del servizio di igiene ambientale, compreso i salari dei dipendenti, viene sostenuto dal cittadino attraverso il pagamento della Tari.

Il Comune riesce a pagare puntualmente la società di gestione incaricata del servizio perché i cittadini di Bronte pagano regolarmente.

Organizzare queste assemblee, peraltro durante l’esecuzione del servizio e in periodo di crisi pandemica, può creare disagi e problemi economici strutturali per il futuro, molto più gravi della scadenza del 15 del mese di ricevimento delle spettanze o della trasmissione della busta paga, per cui chiedo formalmente, per le motivazioni sovraesposte di rinviare il confronto”.

