“ Salvino Caputo .va rivisto il ruolo della Agenzia nazionale dei Beni confiscati “ “ Se non si riescono ad utilizzare per finalità sociali o produttive quali 2400 beni immobili nella sola provincia di Palermo, vuol dire che bisogna rivedere il ruolo e l’efficacia della Agenzia nazionale per i Beni confiscati e , sicuramente il funzionamento della sede palermitana.

Lasciare in abbandono e senza alcun utilizzo quali 2400 immobili , che potrebbero diventare sedi di attività sociali, edifici per pubblica utilità o addirittura luoghi per attività produttive con nuovi posti di lavoro, significa che si è bloccato il meccanismo istituzionale preposto a ricevere ed avviare ad utilizzo importanti beni immobili confiscati con fatiche e rischi a Cosa nostra. “ A dichiararlo è Salvino Caputo , responsabile regionale per Forza Italia del dipartimento per le Attività Produttive e per il sostegno alle imprese. “ Sento dire molto spesso e, mi fa male , – ha aggiunto Salvino Caputo – che prima del sequestro molti immobili erano utilizzati, terreni coltivati e non in abbandono come adesso. Condivido l’allarme lanciato da Libera in merito ai ritardi nella destinazione ed utilizzo di beni confiscati alle organizzazioni criminali. Avevamo salutato con molta speranza la fine della gestione commissariale che era destinata ad utilizzare i beni confiscati, e la costituzione a livello territoriale e nazionale di Agenzia finalizzate a velocizzare l’utilizzo di questi enormi patrimoni per destinarli a cooperative giovanili, associazioni di volontariato, agli Enti Locali o addirittura farli diventare luoghi di produzione di beni e di nuovi posti di lavoro. Evidentemente le Agenzie sono diventate luoghi di burocrazia amministrativa, svincolati dal vero tessuto sociale e incapaci di rilanciare un enorme patrimonio che soltanto nella nostra provincia palermitana conta 2400 beni in abbandono e privi di una programmazione gestionale. Serve una visione produttiva e non statica di un patrimonio che va salvato dall’abbandono. Proporro’ all’Assessore e Vice Presidente della Regione Gaetano Armao di sottoscrivere un protocollo di intesa con la Agenzia palermitana per fare in modo di valorizzare a fini sociali ed imprenditoriali un enorme patrimonio immobiliare.”

