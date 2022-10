Magliona Motorsport vince con Mannu al Rally Terra Sarda

La scuderia sassarese si aggiudica la classe R3 grazie alla bella prova del pilota di Osilo affiancato da Frau sulla Renault Clio nella competizione disputata lo scorso fine settimana in Gallura

Sassari. La scuderia Magliona Motorsport torna dal 10° Rally Terra Sarda con una importante vittoria e la certezza di aver ritrovato in pieno uno degli alfieri “storici” del sodalizio sassarese: Giuseppe Mannu. Il veloce pilota di Osilo, al rientro in un rally casalingo dopo un anno, si è presentato al via della gara isolana, secondo appuntamento della Coppa Rally di Zona 9 e valido per il prestigioso TER, il Tour European Rally, con al fianco il fido navigatore Massimiliano Frau e i due si sono imposti nella classe R3 dominando la competizione con la Renault Clio preparata da Tomauto Sport. Per l’equipaggio, in gara con il numero 31, è quindi arrivato anche un brillante piazzamento assoluto al 12esimo posto a conferma dell’ottima performance globale e di un feeling considerevolmente aumentato e che ora dà ancor più fiducia dopo il rientro nelle corse effettuato al Rally Città di Lucca nel periodo estivo.

Sempre sotto le insegne della scuderia diretta da Omar Magliona, in gara al Terra Sarda c’era anche Andrea Pisano, che per la prima volta si è schierato al via con una Renault Clio Williams di classe A7, navigato da Isacco Turchi. Anche Pisano è stato autore di un’ottima gara e l’equipaggio stava conducendo la classe con autorevolezza, tanto da raggiungere addirittura l’undicesima posizione assoluta, quando poi uno sfortunato stop li ha costretti al ritiro. Ora è in vista il Rally dell’Asinara, in programma a fine mese e dove gli alfieri della Magliona Motorasport arriveranno con buone premesse dopo le risposte prestazionali cercate e ottenute in Gallura.

Com. Stam./foto