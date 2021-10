Milano, controlli della Polizia di Stato alla Stazione MM2 Garibaldi

La Polizia di Stato sabato sera a Milano ha eseguito dei servizi straordinari di controllo del territorio nei pressi della Stazione Metropolitana MM2 Garibaldi finalizzati alla prevenzione dei reati, e al contrasto di atti di vandalismo, segnalati presso quella linea, ad opera di alcuni soggetti in transito.

Gli agenti della sezione Polmetro dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno operato in collaborazione con i colleghi dell’Unità Cinofila e del personale della Security ATM per i servizi d’istituto finalizzati alla salvaguardia dei beni aziendali.



Sono state controllate e identificate 279 persone, di cui 64 risultate avere precedenti di polizia. Quattro gli indagati in stato di libertà: un cittadino brasiliano minorenne trovato in possesso di un coltello dalla lunghezza di 20,5 cm che gli è stato sequestrato, un minorenne egiziano con 8,7 gr di hashish, un minorenne italiano per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione per la tessera sanitaria provento di furto che aveva con sé e, infine, un 22enne romeno per resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale che è stato anche sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta. A carico di ignoti è stato sequestrato invece un coltello a serramanico di 15 cm, rinvenuto nelle adiacenze dello scalo.



Nel corso del servizio, sono state elevate 5 violazioni amministrative, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla stazione Metropolitana di Garibaldi emesso nei confronti di altrettante persone. Undici le violazioni amministrative, contestate dai poliziotti, per il mancato uso della mascherina previsto per contrastare la diffusione del covid-19.