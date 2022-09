Milano, furti in casa di calciatori: la Polizia di Stato arresta 2 ladri Video

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, richiesta dai Pubblici Ministeri del VII Dipartimento della Procura milanese, emessa a carico di due cittadini croati gravemente indiziati di essere i presunti responsabili di due furti in appartamento avvenuti in danno di alcuni calciatori militanti in una nota squadra milanese.

Le indagini, svolte dal personale della 2° sezione della Squadra Mobile di Milano, hanno consentito di poter identificare una banda di ladri specializzata in furti in abitazione di personaggi noti: nel corso dell’attività investigativa i poliziotti hanno appurato come gli indagati monitorassero i vari profili social per carpire informazioni utili sui possibili obiettivi quali, ad esempio, la loro presenza o meno in casa per mettere a segno il colpo. Individuata la vittima, gli indagati si intrufolavano in casa con manovre acrobatiche documentate dalle telecamere di videosorveglianza analizzate dagli investigatori.

Uno dei due arrestati è ritenuto responsabile del furto in abitazione, consumato il 23 dicembre 2021, presso un appartamento in via Joe Colombo, da dove erano stati rubati gioielli, orologi di varie marche e borse per un valore complessivo di circa ¤ 200.000. La sua identificazione è stata possibile grazie al lavoro svolto dalla Polizia Scientifica su una traccia di sangue che gli agenti della Squadra Mobile hanno rinvenuto nell’appartamento svaligiato e che ha dato poi un riscontro positivo.

Entrambi gli arrestati sono presumibilmente responsabili del tentato un furto in un attico consumato la sera del 5 febbraio 2022 in via Traiano quando, durante un servizio di pedinamento, gli investigatori hanno notato uno dei due, unitamente a un terzo complice, che scavalcava il cancello dello stabile mentre il secondo arrestato rimaneva in strada facendo da palo per circa un’ora. Subito dopo, i poliziotti li hanno fermati e controllati rinvenendo numerosi arnesi da scasso.

Le indagini hanno consentito, infine, di raccogliere elementi a carico dei soggetti destinatari della misura cautelare anche in merito a un altro furto commesso nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2021 in corso Venezia, all’interno dell’appartamento di una nota influencer.

La Polizia di Stato ha rintracciato i due all’interno del campo nomadi di via Monte Bisbino e a Bollate (MI) dove, a seguito delle perquisizioni delegate dalla Procura, sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni orologi, borse di valore e altri beni di lusso da ritenersi anch’essi di provenienza furtiva.