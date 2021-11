Milano Music Week 2021 | Highlights ultimo giorno della settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti

Continua SHG Music Show la mostra-mercato con strumenti musicali e tanti eventi live, l’incontro “Ascoltiamo un disco” in compagnia di Luca de Gennaro e Drigo dei Negrita,

l’ultimo appuntamento di “Mi-Side Sound System” con Alessio Bertallot, il concerto audio/video di Francesco Tristano firmato Le Cannibale, insieme a tanti live e dj set che animeranno la serata finale della settimana dedicata alla musica. www.milanomusicweek.it

HIGHLIGHTS DOMENICA 28 NOVEMBRE

Ore 10.00 | INCONTRO

Sara Usai: Gong Concert. “Travelling in the Universe” di Sara Usai – Le Meraviglie Sonore

Teatro Carcano – Corso di Porta Romana 63

Che suono può avere l’Universo? Il suono dei Gong, strumenti dal grande ed avvolgente potere vibrazionale, ci regala la suggestione di trovarci nello Spazio, in un viaggio tra Stelle e Pianeti, tra Big Bang e Creazione. Paesaggi sonori che suonano di antico mistero e sacre tradizioni, appartenenti a culture lontane di cui siamo parte. Un concerto accompagnato dagli armonici dei Gong, dal Canto, da vocalizzazioni e da strumenti ancestrali che ci riportano nel nostro presente, nella storica location del Teatro Carcano Milano.

by Sara Usai Le Meraviglie Sonore

Ore 17.00 | INCONTRO CON L’AUTORE

Ascoltiamo un disco: Brothers in arms dei Dire Straits – con Luca de Gennaro e Drigo dei Negrita

Cascina Torrette – Via G. Gabetti, 15

Una domenica pomeriggio con Luca de Gennaro che condurrà il pubblico in un percorso alla scoperta di “Brothers in arms” dei Dire Straits, esplorando, tra racconti e aneddoti personali, il suo contesto storico-musicale per godere insieme dell’ascolto integrale, avvolgente, senza distrazioni, di uno dei grandi album che hanno fatto la storia della musica in versione originale e rigorosamente su vinile. Ospite speciale e grande fan dei Dire Straits: Drigo dei Negrita.

by mare culturale urbano

Ore 18.00 | CONCERTO – PANEL/SEMINARIO – INCONTRO CON AUTORE/ARTISTA

800 Km di Musica | Michele Wad Caporosso, Gaudiano, Kaput Blue, Jade, Stefano de Vivo

21WOL – Via Enrico Nöe, 24

Narrazione di un viaggio che nasce nelle bellissime terre della Puglia, dove i sogni sono più grandi di ogni dono che può dare questa bellissima terra. Il viaggio è in direzione Milano, con un bagaglio fatto di musica.

Come nasce una canzone? Quali sono i processi creativi? Gaudiano, Kaput Blue, Jade e Stefano De Vivo racconteranno le loro esperienze. Pubblicazione di un album, gli step fondamentali per scalare le classifiche. L’importanza delle playlist editoriali? Che direzione staprendendo la musica italiana nel mondo? Tutto questo con Michele Wad Caporosso.

by The Music X

Ore 19.00 | DJ SET

Alessio Bertallot. Mi-Side Sound System

Mercato Centrale Milano – Via Giovanni Battista Sammartini, 2

Nel weekend della Milano Music Week, ogni sera dall’ora dell’aperitivo tre ore di musica visionaria selezionata da Alessio Bertallot e dalla sua meravigliosa squadra di djs –– DJ Fiore, Rocco Fusco, Michele Gas, Federica Linke, Marco Rigamonti e Albi Scotti –– live dallo Studio Radiofonico al secondo piano del Mercato Centrale. Il tutto accompagnato dagli esclusivi cocktail di Flavio Angiolillo, e da tutte le squisitezze del Mercato.

by Mercato Centrale Milano

Ore 21.00 | CONCERTO

Villabanks

Alcatraz, Via Valtellina, 25

by Thaurus/Sideout

Ore 21.30 ( o 18.30?) | CONCERTO

oZZo

Q Club – Via Padova, 21

by Radio Nolo + Q CLUB

Ore 22.00 | LIVE AUDIO/VIDEO

Le Cannibale alla Triennale: Francesco Tristano

Triennale Teatro, Viale Alemagna, 40

Il pianista e compositore Francesco Tristano torna a Milano con un concerto audio/video. Tokyo Stories è un album e uno show in cui si concretizza una sintesi organica di tutti gli interessi musicali dell’autore, dal jazz all’elettronica, ma è soprattutto una dichiarazione d’amore per questa magica città.

by Le Cannibale

MILANO MUSIC WEEK 2021

“Music Rocks Here”: è questo il titolo della Milano Music Week 2021 che, dal 22 al 28 novembre, torna con un ampio programma di appuntamenti – di nuovo in presenza oltre che online – per ritrovare la musica in tutti i suoi luoghi e modi, rimettendo al centro proprio il mondo del live e i club, che più di tutti hanno sofferto le difficoltà della pandemia e che oggi stanno finalmente provando a rialzarsi.

Per questo MMW ha scelto simbolicamente Apollo Milano – popolare club dei Navigli e punto di riferimento per il mondo musicale – come nuova casa della manifestazione e cuore del programma di questa edizione, che coinvolgerà ancora una volta i più grandi artisti, voci emergenti, esperti, addetti ai lavori e appassionati per guardare insieme al futuro dell’industria musicale in tutti i suoi diversi aspetti e attraverso le sue professionalità.

Promossa e fortemente voluta da Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), NUOVOIMAIE (Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), ASSOMUSICA (Associazione di organizzatori e produttori italiani di spettacoli musicali dal vivo) e con il patrocinio del MiC Ministero della Cultura, Milano Music Week si conferma un evento sempre più consolidato e atteso, in grado di offrire un racconto della musica a 360 gradi che va dai momenti di intrattenimento e divertimento, fino a quelli più formativi e didattici per esplorare le nuove sfide e le nuove opportunità della filiera musicale.

Ad arricchire il palinsesto saranno inoltre i contenuti proposti da A.F.I. Associazione Fonografici Italiani, KeepOn LIVE, PMI Produttori Musicali Indipendenti e SCF, anche quest’anno partner di riferimento della Milano Music Week.

Fino a domenica 28 novembre la settimana sarà animata da un fitto calendario di appuntamenti quotidiani – tra concerti, showcase, panel, dj set, workshop, incontri e appuntamenti speciali – selezionati dallo storico curatore artistico Luca de Gennaro – VP Talent & Music ViacomCBS Networks per Sud Europa e Medio Oriente – insieme alla nuova curatrice di questa edizione Nur Al Habash, Direttrice della Fondazione Italia Music Lab, nuovo hub nato da un’idea di SIAE per il sostegno ai giovani music creator italiani.

I principali appuntamenti della MMW21 potranno inoltre essere seguiti online sul sito www.milanomusicweek.it e si potranno rivedere sul canale ufficiale Youtube, al fine di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e permettere a tutti di seguire la Milano Music Week anche da casa.

