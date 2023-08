Milano, spari per festeggiare un matrimonio: Il Questore di Milano sospende la licenza per 15 gg a locale in zona NoLo

Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi, nell’ambito dell’attività di prevenzione, controllo del territorio e monitoraggio dei locali pubblici milanesi svolta dalla Polizia di Stato per contrastare i fenomeni di criminalità, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio di vicinato denominato “City Minimarket”, in via Nino Oxilia n. 1, con ingresso da via Giulio e Corrado Venini n. 71, a Milano.

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno notificato la sospensione alla titolare dell’attività: lo scorso luglio i poliziotti erano intervenuti di notte presso il locale perché erano stati segnalati dei colpi d’arma da fuoco. Giunti sul posto gli agenti hanno accertato che i responsabili della sparatoria erano alcuni giovani clienti del locale vestiti con abiti da cerimonia che, dopo aver assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso nei loro confronti, si erano rifiutati di essere sottoposti al controllo urlando e insultando i poliziotti.

Gli agenti del Commissariato Greco Turro hanno rinvenuto delle armi in un’auto parcheggiata nella piazza adiacente al locale: una mazza da baseball in legno lunga 60 cm circa e una pistola a salve in metallo. Un 25enne italiano nato in Egitto, con precedenti di polizia, è stato indagato per accensioni ed esplosioni pericolose e porto di armi e oggetti atti ad offendere; il conducente dell’auto, un 19enne italiano di seconda generazione, è stato denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere e, un 23enne italiano, nato in Egitto, con numerosi precedenti di polizia è stato indagato per resistenza e un quarto giovane, 25enne anche lui italiano nato in Egitto, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato della vettura della Polizia che lo aveva portato in Questura.