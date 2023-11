Mondiali Inline Freestyle: oggi a Shanghai due medaglie d’oro e due d’argento per gli azzurri

In Cina arrivano due medaglie d’oro e una d’argento nel Team Cross ed una d’argento nel Classic per Lorenzo Demuru

Ieri è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Inline Freestyle in Cina, culla di questo sport. Il focus dell’evento, come da programma, ha riguardato le slides e il classic freestyle di coppia. Nella prima specialità nessun atleta italiano è stato iscritto a rappresentare il tricolore. Nella seconda il CT Andrea Ronco ha portato i veterani Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini, medaglia d’argento agli ultimi europei di Ciudad Real (Spagna). I due ragazzi di Monza, campioni mondiali in carica, un pò penalizzati dalla spietata concorrenza asiatica e da qualche imprecisione nella performance, hanno concluso la loro prova al sesto posto nella classifica finale. Al termine della giornata si è svolta la cerimonia di apertura dell’evento nella suggestiva cornice del Bund di Shanghai, il famoso viale lungo la riva sinistra del fiume Huangpu che fronteggia il quartiere degli affari di Pudong. Tra esibizioni di un gruppo pop locale, performance di pattinatori e i discorsi delle autorità locali, si è svolta la consueta parata delle squadre nazionali partecipanti al mondiale.

Oggi, 11 novembre, il protagonista è stato il Classic Freestyle Slalom per junior e senior. Tra le junior donne, a difendere i colori italiani, è stata la marchigiana e giovanissima Viola Luciani, medaglia d’oro lo scorso anno ai WSG2022. Anche lei risente, come tutti gli atleti in gara, dell’egemonia asiatica e nonostante una buona run, sulle note di una cover di “Call me” di Blondie, conclude la competizione al settimo posto. Nelle categorie maggiori, tra le donne, è Sveva Romano a scendere in pista. La ragazza campana, purtroppo, a causa di una caduta e qualche cono di troppo, si piazza in settima posizione finale. Nella categoria maschile, Lorenzo Demuru si prende la rivincita dal quarto posto dello scorso europeo e stavolta si piazza prepotentemente sul podio in seconda posizione tra due atleti cinesi, con il suo classic sulle musiche del cartone animato “Sinbad – La leggenda dei sette mari”. Ottimo risultato per l’atleta che tra l’altro, tra qualche giorno, si laureerà in chimica a Padova. Lorenzo Guslandi e Valerio Degli Agostini, gli altri due italiani senior in gara, si fermano appena fuori dalle prime posizioni, ottenendo rispettivamente un quarto ed un quinto posto nella classifica definitiva. Guslandi ha portato una divertente e ben eseguita run sulle note di “Alla molto turca” del bravissimo duo musical-comico Igudesman & Joo. Degli Agostini invece si è esibito in una coinvolgente run sulle note di “Gossip” dei Maneskin.

CLASSIC FREESTYLE SLALOM SENIOR MASCHILE

1. Zhang Hao (CHI)

2. Lorenzo Demuru (ITA)

3. Gu Kunqi (CHI)

Domani, ultimo giorno di Mondiale per l’Inline Freestyle. Sarà la volta delle Battle Slalom, che partiranno dalle 8.30 del mattino per terminare alle 17.40 (dall’ 1.30 fino alle 10 del mattino italiano). Clicca qui per consultare tutte le classifiche. Il live sarà visibile sulla WorldskateTv.

SKATE CROSS – GIORNO 1

Oggi e domani saranno anche le due giornate del Mondiale di Skate Cross. Grandi soddisfazioni per l’Italia. Nella mattinata le qualifiche di Skate Cross e nel pomeriggio le semifinali e finali di Team Cross, la gara a squadre di questo sport che ha visto la prima edizione dei mondiali lo scorso anno in seno ai WSG2022 a San Juan (Argentina).

Buoni tempi di qualifica realizzati dagli azzurri senior, uomini e donne, che domani disputeranno i quarti, semifinali e finali dello Skate Cross. Buoni anche i risultati del Team Cross. Le squadre azzurre femminili composte da Matilde Arosio/Elisa Paoli (Team 1) e da Alice Delfino/Francesca Conzi/Giorgia Pavanello (Team 2) si sono piazzate rispettivamente al primo e secondo posto del podio, ottenendo una medaglia d’oro e una d’argento. Anche l’unico team maschile azzurro che ha preso parte alla competizione, composto da Luca Borromeo e Matteo Pallazzi, non è stato da meno superando tutti gli avversari e centrando il primissimo gradino del podio, davanti al team francese, a quello giapponese, agli austriaci ed ai cinesi. Domani toccherà alle gare di Skate Cross individuale animare la competizione, a partire dalle 15 fino alle 16 (dalle 8 alle 9 del mattino, ora italiana). Le gare del secondo ed ultimo giorno del mondiale di Skate Cross saranno visibili qui.

Com. Stam. + foto FISR