Mondiali MTB – è argento per l’Italia nel team Relay

Buona la prima per gli azzurri, che a Les Gets raccolgono il secondo gradino del podio nella staffetta a squadre – Titolo alla Svizzera, bronzo agli USA

Les Gets (FRA) – Prima giornata di gare e prima soddisfazione per la Nazionale di Mirko Celestino, che nella prova d’apertura conquista la medaglia d’argento con il Team Relay. Una prestazione maiuscola, quella degli azzurri: Luca Braidot, Marco Betteo, Martina Berta, Valentina Corvi, Giada Specia e Simone Avondetto, passaggio dopo passaggio, non vanno mai oltre la quinta posizione, bravi a recuperare ogni piccolo inconveniente in gara e soprattutto a sfruttare ogni occasione. Solo 6 i secondi di svantaggio rispetto alla Svizzera (Dario Lilo, Khalid Sidahmed, Ramona Forchini, Roja Blochinger, Anina Hutter e Nino Schurter), che conquista la prima maglia iridata della rassegna mondiale con un Nino Schurter arrivato al traguardo con il tempo di 1:17.14 e con una ruota bucata. Medaglia di bronzo, infine, per gli USA (Christopher Blevins, Cayden Parker, Madigan Munro, Bailey Cioppa, Haley Batten e Riley Amos), con un distacco di 14’’.

Un peccato per l’Italia, che riesce però a dimostrare anche oggi che è lo spirito di squadra la sua grande forza: una vera famiglia, quella della MTB azzurra, che in gruppo riesce ad esaltare le qualità di ogni singolo, raggiungendo insieme traguardi eccezionali.

LA GARA – L’Italia parte bene con Luca Braidot, che conclude il primo giro in testa e con 21’’ di vantaggio. Quinta posizione al termine del secondo passaggio per Marco Betteo, che purtroppo perde la catena e di conseguenza terreno, lasciando spazio di recupero a Francia, Olanda e Nuova Zelanda. Ottima rimonta di Martina Berta: a metà gara la Francia, con Alexandre Martins che cede il testimone a Loana Lecomte, costruisce un vantaggio di 43 secondi sugli italiani, che recuperano terreno e tornano in seconda posizione di fronte a Svizzera ed Olanda. Nella quarta frazione gli elvetici riescono a rosicchiare qualche metro e passano Valentina Corvi, che chiude terza.

È al quinto giro che la Svizzera passa per la prima volta in testa, con la Junior Anina Hutter. A beffare la Francia un problema meccanico per la Junior Tatiana Tournut, che in una caduta perde la sella e oltre un minuto, vanificando tutto il precedente lavoro dei transalpini. Brava Giada Specia a sfruttare l’occasione, riportando gli azzurri in seconda posizione con un gap di appena 7’’.

Nell’ultima frazione la Svizzera si gioca l’asso nella manica Nino Schurter: missione compiuta per l’elvetico, che taglia per primo il traguardo nonostante una ruota bucata. Sei secondi dopo l’arrivo di Simone Avondetto, incoronato dallo stesso Schurter come “un Under 23 veramente forte”. Quarta piazza per la Danimarca, quinta la sfortunata Francia, che comincia il mondiale di casa nel peggiore dei modi.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI – “Eravamo consapevoli di avere una staffetta di alto livello, ed è quello che abbiamo dimostrato oggi” le parole di un soddisfattissimo CT Celestino. Che aggiunge: “Sono veramente contento perché cominciare in questo modo porta su il morale a tutta la squadra. E’ stata una gara ricca di colpi di scena: la caduta della juniores francese, la foratura di Nino Schurter, anche la perdita della catena per Betteo, che gli ha fatto perdere secondi preziosi. Ringrazio i ragazzi e tutto il team, vedrete che faremo notare più volte la maglia azzurra anche nei prossimi giorni”.

Debutto nel Team Relay per la giovane Valentina Corvi: “Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo andati veramente vicino all’oro. Ringrazio lo staff e i miei compagni di squadra per avermi aiutato a gestire le emozioni: salire sul podio insieme a loro è stato meraviglioso”.

Gara di grande spessore per Giada Specia: “Abbiamo una bella squadra: nonostante qualche problema ad inizio gara siamo sempre riusciti a mantenere una buona posizione. La sfortuna della Francia ci ha fatto gioco, ma sono dinamiche che possono capitare a chiunque. Peccato per l’oro, ma siamo comunque molto contenti”.

Chiusa la parentesi staffetta, domani a Les Gets si entra nel vivo della manifestazione iridata con la prova junior femminile XCO alle ore 15.00 e quella maschile XCO alle ore 17.00.

IL PROGRAMMA

Mercoledì 24 agosto

12:30 XCR Team Tealy

Giovedì 25 agosto

15:00 XCO Juniores donne

17:00 XCO Juniores uomini

Venerdì 26 agosto

10:00 e-Mtb donne

11:30 e-Mtb uomini

17:00 Short track donne (diretta)

17:45 Short track uomini (diretta)

Sabato 27 agosto

9:30 DH Juniores donne e uomini

13:15 DH Elite Donne (diretta)

14:35 DH Elite uomini (diretta)

Domenica 28 agosto

9:00 XCO U23 donne

10:45 XCO U23 uomini

13:00 XCO Elite donne (diretta)

15:15 XCO Elite uomini (diretta)

I CONVOCATI

XCO/XCR/XCC

AGOSTINACCHIO FILIPPO TRINX FACTORY TEAM

AVONDETTO SIMONE WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

BASSIGNANA FABIO TRINX FACTORY TEAM

BERTA MARTINA CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BETTEO MARCO SCOTT – LIBARNA RACING TEAM ASD

BORRE GABRIEL CICLI LUCCHINI

BRAIDA LUCREZIA TEAM RUDY PROJECT

BRAIDOT DANIELE CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

BRAIDOT LUCA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORTINOVIS SARA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

CORVI VALENTINA TRINX FACTORY TEAM

FERRI TOMMASO VALLERBIKE

FONTANA BEATRICE TEAM RUDY PROJECT

FONTANA FILIPPO CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

HANNI ALEXANDRA JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

KERSCHBAUMER GERHARD SPECIALIZED RACING

MARCHET GIORGIA TRINX FACTORY TEAM

PACCAGNELLA ELIAN JUNIOR TEAM SÜDTIROL ASV

PALLWEBER JANA SUNSHINE RACERS ASV NALS

PLANKENSTEINER NOEMI TRINX FACTORY TEAM

SEIWALD GRETA SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

SPECIA GIADA WILIER-PIRELLI FACTORY TEAM XCO

ZANOTTI JURI BMC MOUNTAIN BIKE RACING TEAM

DOWNHILL

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

FUGAZZA NICHOLAS THORO BICYCLES

INTROZZI STEFANO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

REVELLI LORIS CANYON COLLECTIVE PIRELLI

WIDMANN VERONIKA BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

E-MTB

FRUET MARTINO TEAM LAPIERRE – TRENTINO – ALE’

GARIBBO ANDREA HAIBIKEFACTORYTEAMITALIA

OBERPARLEITER ANNA RH RACING KRONPLATZKING

