Nella prima gara individuale dei Mondiali in Val di Sole l’azzurrina resiste al forcing

delle francesi Burquier e Onesti ma non riesce a superarle all’arrivo. Tra gli uomini Parisi, 11°, primo degli azzurri.

Il CT Celestino: “Una giornata positiva soprattutto per la medaglia guadagnata, che rende felice lo staff e il gruppo intero, infondendo fiducia per le prossime gare”.

Val di Sole (26/8) – Arriva la prima medaglia per la spedizione azzurra nei Campionati del Mondo MTB in scena in questi giorni in Val di Sole. E’ Sara Cortinovis a portare l’Italia sul podio grazie ad una bella prova tra le juniores. Titolo e argento alla Francia, rispettivamente con Line Burquier e Olivia Onesti.

Una prova straordinaria quella della Cortinovis che al penultimo rilevamento cronometro si era addirittura trovata al comando prima di cedere nel finale. Per la 17enne un altro podio dopo l’argento europeo vinto a Novi Sad sempre dietro alla francese Burquier. Bravissime anche le altre azzurre, in due nella Top Ten finale: Noemi Plankensteiner ottava e Sophie Auer nona.

“Sono felicissima – ha detto Cortinovis. – Ho provato a vincere, sfruttando i tratti in salita ma purtroppo perdevo qualcosa in discesa rispetto alle francesi. In volata, probabilmente avrei potuto fare qualcosa in più mettendoci un po’ di mestiere, ma sono ugualmente contenta”.

Soddisfatto anche il ct Celestino: “Ci siamo risollevati dopo il quarto posto di ieri. Sara ha fatto una grande gara nonostante le fatiche accumulate nel Team Relay, ottimo segno di forma. Ha gestito benissimo la corsa stando sempre con la coppia francese. È stata brava soprattutto nei tratti in discesa, dove ha sempre fatto più fatica delle altre, ma dimostrando tutte le sue doti di scalatrice sulle parti in salita. È arrivata a giocarsi la gara con grande carattere e determinazione. Come la Tovo, quando salgono in bici queste ragazze dimostrano una grinta e una voglia incredibile. Bravissime anche Auer e Plankensteiner che riescono ad entrare nella top 10, facendo ben sperare per il prossimo anno. Bene, anche se attardate, Lucrezia Braida e Lucia Bramati, una buona esperienza.“

Anche la prova degli juniores uomini parla francese. Vittoria per il transalpino Boichis, che compie un assolo dando oltre un minuto di distacco a tutti gli altri corridori. I nostri Yannick Parisi e Filippo Agostinacchio riescono a rimanere tra i primi dieci per gran parte della gara, cedendo solo nell’ultimo giro. Parisi giunge undicesimo mentre Agostinacchio oltre la ventesima posizione.

Ha commentato così il ct: “Sono contento dopo le ultime trasferte dove ho visto gli juniores sottotono. Hanno tirato fuori tutta la grinta e il espresso il loro potenziale, probabilmente anche spinti dal pubblico di casa. C’è ancora tanto da lavorare ma c’è buona speranza per il futuro. Siffredi, Milesi e Betteo hanno fatto una discreta gara nonostante il posizionamento di classifica non dei migliori.”

“Una giornata positiva – conclude il tecnico azzurro –, soprattutto per la medaglia guadagnata, che rende felice lo staff e il gruppo intero, infondendo fiducia e speranza per le prossime gare”.

ORDINE DI ARRIVO JUNIORES F

1. BURQUIER Line (Fra) in 55’29”

2. ONESTI Olivia (Fra) a 5″

3. CORTINOVIS Sara (Ita) a 6″

4. TOURNUT Tatiana (Fra) a 1’10”

5. HUBER Lea (Svi) a 1’20”

6. van THIEL Sina (Ger) a 2’41”

7. BEDRNIKOVA Karolina (Cze) a 3’06”

8. PLANKENSTEINER Noemi (Ita) a 3’20”

9. AUER Sophie (Ita) 3’34”

10. HALTER Monique (Svi) a 3’58”



ORDINE DI ARRIVO JUNIORES M

1. BOICHIS Adrien (Fra) in 59:59

2. GOMEZ GOMEZ Camilo Andres (Col) a 1’13”

3. AEBERSOLD Nils (Svi) a 1’21”

4. HUDYMA Oleksandr (Ucr) a 1’43”

5. JOHNSON Brayden (USA) a 2’14”

6. CARRICK-ANDERSON Corran (Gbr) a 3’06”

7. GRAETER Lars (Ger) a 3’08”

8. SCHEHL Paul (Ger) a 3’11”

9. GRIECO Lucas (Fra) a 3’11”

10. MAGNIER Paul (Fra) a 3’48”

11. PARISI Yannick a 3’55”

22. AGOSTINACCHIO Filippo a 5’11”

30. SIFFREDI Matteo a 6’10”

38. BETTEO Marco a 6’46”

54. MILESI Nicolas a 9’20”

Ph: Mondini

PROGRAMMA E ORARI

26 AGOSTO

Cross Country Donne Junior (11.30), Cross Country Uomini Junior (13.30), Short Track Donne (17.00), Short Track Uomini (17.45)

27 AGOSTO

Campionato del Mondo di E-MTB Donne (15.00), Campionato del Mondo di E-MTB Uomini (16.45), Campionati del Mondo di Four Cross, Uomini e Donne (20.45)

28 AGOSTO

Cross Country Donne U23 (09.00), Cross Country Uomini U23 (10.45), Cross Country Donne Elite (13.00), Cross Country Uomini Elite (15.45)

29 AGOSTO

Downhill Uomini e Donne Junior (09.25), Downhill Donne Elite (12.50), Downhill Uomini Elite (14.10)

LA PROGRAMMAZIONE TV IN ITALIA

Raisport

Giovedì 26 Agosto – 16.50: Short Track Donne (Diretta canale 58 DT)

Giovedì 26 Agosto – 17.35: Short Track Uomini (Diretta canale 58 DT)

Sabato 28 Agosto – 12.45: Cross Country Donne Elite (Diretta canale 58 DT)

Sabato 28 Agosto – 15.30: Cross Country Uomini Elite (Diretta canale 58 DT)

Domenica 29 Agosto – 12.45: Downhill Donne Elite (Diretta canale 58 DT)

Domenica 29 Agosto – 14.50: Downhill Uomini Elite (Diretta canale 58 DT)

RedBull TV

Giovedì 26 Agosto – 16.45: Short Track Donne e Uomini (Diretta)

Sabato 28 Agosto – 12.40: Cross Country Donne Elite (Diretta)

Sabato 28 Agosto – 15.25: Cross Country Uomini Elite (Diretta)

Domenica 29 Agosto – 12.30: Downhill Donne Elite (Diretta)

Domenica 29 Agosto – 14.30: Downhill Uomini Elite (Diretta)

Eurosport

Giovedì 26 Agosto – 16.55: Short Track Donne (Diretta Eurosport 2)

Giovedì 26 Agosto – 17.40: Short Track Uomini (Diretta Eurosport 2)

Sabato 28 Agosto – 20.15: Cross Country Donne Elite (Differita Eurosport 1)

Sabato 28 Agosto – 21.15: Cross Country Uomini Elite (Differita Eurosport 1)

Domenica 29 Agosto – 12.45: Downhill Donne Elite (Diretta Eurosport 2)

Domenica 29 Agosto – 19.00: Downhill Uomini Elite (Differita Eurosport 2)

I CONVOCATI PER DISCIPLINA E CATEGORIA

DH

ELITE M

ALBER HANNES ASD TRENTINO DH RACING

PALAZZARI DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

PESENTI MARCELLO TEAM MARCHISIO BICI

ELITE F

FARINA ELEONORA MS MONDRAKER TEAM

WIDMANN VERONIK BMX TEAM ALTO ADIGE SÜDTIROL

U23 M

GRAMATICA RICCARDO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

JUNIORES M

CAPPELLO DAVIDE ASD AFTER SKULL – ROGUE RACING

GAZZOLA GUGLIELMO TEAM KONA BIKE CENTER CIMONE

XCO/XCR

ELITE M

AGOSTINELLI ALESSIO – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

BERTOLINI GIOELE – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

BRAIDOT DANIELE – C.S. CARABINIERI

BRAIDOT LUCA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

COLLEDANI NADIR – MMR FACTORY RACING TEAM

KERSCHBAUMER GERHARD – SPECIALIZED RACING

ELITE F

BERTA MARTINA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

LECHNER EVA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

SEIWALD GRETA – SANTA CRUZ FSA MTB PRO TEAM

TEOCCHI CHIARA – CENTRO SPORTIVO ESERCITO

U23 M

AVONDETTO SIMONE – TEAM TREK-PIRELLI

FONTANA FILIPPO – C.S. CARABINIERI

TONEATTI DAVIDE TEAM RUDY PROJECT

VITTONE ANDREAS EMANUELE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

ZANOTTI JURI – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

U23 F

PESSE NICOLE – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

SACCU FRANCESCA – KTM BRENTA BRAKES

SPECIA GIADA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

TOVO MARIKA – KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM

JUNIORES M

AGOSTINACCHIO FILIPPO – SCOTT LIBARNA XCO

BETTEO MARCO – RACING TEAM RIVE ROSSE

MILESI NICOLAS – CICLISTICA TREVIGLIESE

PARISI YANNICK – CICLI LUCCHINI

SIFFREDI MATTEO – SCOTT LIBARNA XCO

JUNIORES F

AUER SOPHIE – A.S.V. ST.LORENZEN RAD

BRAIDA LUCREZIA – TEAM RUDY PROJECT

BRAMATI LUCIA – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

CORTINOVIS SARA – FOUR ES RACING TEAM

PLANKENSTEINER NOEMI – ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM

Com. Stam./foto