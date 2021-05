L’ordinanza sarà in vigore dal 19 al 31 maggio 2021 ed interesserà il tratto compreso tra il Km. 18+500 ed il km. 19+000

La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito della strada provinciale 110 nel tratto compreso tra il Km. 18+500 ed il km. 19+000.

L’ordinanza, in vigore dal dal 19 al 31 maggio 2021, è stata emanata in concomitanza dell’esecuzione dei lavori di rifacimento del piano viabile

In caso di emergenza la ditta esecutrice provvederà, se possibile, a riaprire il transito per i mezzi di soccorso.

Si suggerisce come percorso alternativo la strada provinciale 112 per Falcone e la strada provinciale 2 per Roccella Valdemone.

Il provvedimento sarà reso noto al pubblico mediante l’apposizione di idonea segnaletica locale a cura dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo la collocazione seguente:

a) S.P. 110 Km. 22+100 circa incrocio con S.P. 112 (località Toscano) per Falcone;

b) S.P. 110 inizio abitato del Comune di Basicò.

Gli interventi in corso rientrano nell’ambito del progetto denominato “Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) – Viabilità secondaria lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento della percorribilità e valorizzare i P.I.T. e Poli turistici lungo la S.P. 110 “Montalbanese”, dalla S.S. 113 in prossimità della località Portorosa sino alla S.P. 122 “Pattese”.

