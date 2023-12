“Natale al mercato del Capo” Il mercato del Capo di Palermo si illumina e si colora per Natale

Luminarie d’artista, la casa di Babbo Natale, una banda musicale che girerà per le vie del quartiere, pupi, artisti di strada e teatro.

Quest’anno lo storico Mercato del Capo di Palermo e anche lo storico Mercato delle Pulci saranno tutti da esplorare e da scoprire grazie alla manifestazione artistica e culturale “Natale al Mercato del Capo” fortemente voluta dalla neonata Proloco Caput Seralcadi. Dal 15 al 29 di dicembre tutti i giorni piccoli e grandi eventi culturali saranno dislocati per tutto il Mercato, come un calendario dell’avvento dal vivo, scandiranno in modo speciale, ogni giorno che precede il Natale, un modo nuovo per augurare a tutta la città Buone Feste.

Si partirà venerdì 15 dicembre alle ore 18 con una passeggiata inaugurale di “Natale al Mercato del Capo” con il Sindaco Roberto Lagalla, Edy Tamajo assessore regionale alle Attività Produttive e Ottavio Zacco presidente della commissione consiliare Attività Produttive. Si partirà con l’inaugurazione di “Vicolo delle Meraviglie” e la “Casa di Babbo Natale” in vicolo Maestro Cristofaro. A seguire la Christmas Street Band attraverserà il vicolo a suon delle più famose canzoni di natale. Alle 19 accensione delle luminarie di Natale lungo tutto il Mercato del Capo e delle Pulci che rimarranno accese per tutta la durata delle festività natalizie fino alla Befana.

Domenica 17 alle 10.30 la Christmas Street Band attraverserà in lungo e in largo tutto il Mercato del Capo, alle 12 si sposterà a piazza del Noviziato. Lunedì 18 e martedì 19 largo alle performance artistiche itineranti degli artisti di strada in via Porta Carini. Venerdì 22 in discesa dell’Eternità sarà messo in scena lo spettacolo teatrale “Il pescatore e la sirena”, una produzione Teatro alla Guilla. Sabato 23 la Christmas Street Band sarà a portare in giro note e atmosfere natalizie, alle 10 all’interno del Mercato del Capo, alle 11.30 in via Sant’Agostino e alle 12.30 al Mercato delle Pulci.

Per la vigilia, domenica 24 dicembre la nostra Christmas Street Band partirà alle 10 dal mercato del Capo, alle 11 in piazza Capo alla Mercede ci sarà uno spettacolo dell’opera dei Pupi a cura di Salvatore Bumbello, per concludere alle 11.30 la Christmas Street Band approderà in via Sant’Agostino. Giovedì 28 dicembre alle 10 in via Porta Carini sarà il momento della tradizione con i Zampognari delle Madonie e i suoni del Natale. Venerdì 29 dicembre per la giornata conclusiva alle 14 i zampognari delle Madonie suoneranno al Mercato delle Pulci, alle 18 al Teatro alla Guilla sarà messo in scena lo spettacolo per bambini e bambine “Il Principino”.

IN FOTO PORTA CARINI – FOTO DI VINCENZO RUSSO

