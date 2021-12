Non ho mai danzato sotto la pioggia di Feliciana Zuccaro

«Il destino non conosce i volti, non conosce i nomi, conosce le strade da percorrere e sfiora chi ne ha bisogno. Apri la tua scatola di latta e riscopriti!»

Affrontare i litigi dei genitori, per una bambina, non è mai semplice. Ma quando affida i suoi tesori a una scatola di latta e le sue paure al Signor Incubo, tutto sembra trovare il giusto equilibrio. Quella bambina cresce e affronta le difficoltà dell’adolescenza, dei primi cambiamenti fisici e dell’accettazione che le scombussolano nuovamente la vita. Nuovi equilibri da trovare e momenti di crescita da individuare. Inizia così a comprendere che la vita è un continuo alternarsi di alti e bassi, di vuoti da riempire, momenti di buio in cui dover trovare lo spiraglio di luce a cui aggrapparsi. Diventa una donna con grandi sogni, ma il destino non sai mai cosa ha in serbo per te. Arriva così la scrittura a curare ogni ferita, insieme al tempo e alla forza nascosta in ognuno di noi.

BIOGRAFIA. Feliciana Zuccaro (1981), ha vissuto per circa trent’anni a Matera ma attualmente risiede in Puglia, dove si è trasferita per seguire l’amore. Diplomata come perito agrario e laureata come agronoma, da sempre appassionata di lettura e scrittura, si è avvicinata ai libri grazie alla lettura di La freccia azzurra di Gianni Rodari. Autrice di poesie e di racconti, ha fatto parte della giuria del concorso letterario Energheia di Matera. Ha frequentato il corso di scrittura creativa “PordenoneScrive 2021” con Alberto Garlini e Marco Balzano.

Genere: Narrativa

Collana: Parole

Pagine: 142

Prezzo: € 13,00

Codice Ean: 9791280063250

Data di uscita: 22/9/2021

LA CASA EDITRICE. Fides Edizioni è il quarto marchio del Gruppo Editoriale Les Flâneurs di Alessio Rega. Nato per la pubblicazione settoriale di testi di argomento religioso, da gennaio 2021, dopo un restyling editoriale, ha dato vita alla collana di narrativa “Parole”.

