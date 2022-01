Non solo arte pubblica con SPERONE167

Gli abitanti dei quartieri coinvolti vivranno un’esperienza memorabile attraverso lo scambio tra le due comunità scolastiche.

Dalle periferie al centro, il progetto “Sperone 167” raccoglie il sostegno di molte realta’ sociali, scolastiche e artistiche e il consenso di grandi nomi della musica e dell’arte. La campagna crowdfunding cresce e la data della realizzazione della prima opera si avvicina.

Continua a prendere forma SPERONE167, nato dalla sinergia tra Igor Scalisi Palminteri, Chekos ed Afea Art & Rooms nel pieno coinvolgimento delle comunità dei quartieri Sperone di Palermo e 167 di Lecce grazie anche alla presenza degli Istituti Comprensivi, “SPERONE – PERTINI” e “P. STOMEO – G. ZIMBALO”.

“Oggi associamo la parola cura come intervento ex post di una patologia, che sia questa medica o sociale, è invece importante cominciare a farle riavere quel valore preventivo ma soprattutto di ordinaria azione quotidiana, di una collettività che si prende cura di sè e dei suoi beni comuni. -dichiarano gli ideatori – La parola cura aiuta a ricordare che come cittadinanza dobbiamo prenderci cura dei luoghi in cui viviamo, perché dalla qualità dei beni comuni materiali e immateriali dipende la qualità della nostra vita e di quella degli altri.”

A fine marzo, mentre Igor Scalisi Palminteri realizzerà la sua opera nel quartiere 167, 5 ragazz* dell’ ICS SPERONE-PERTINI di Palermo insieme ad alcuni docenti e genitori si recheranno a Lecce per uno scambio culturale ed in maniera speculare avverrà ad inizio Aprile mentre l’artista salentino Chekos interverrà con la sua opera allo Sperone e a spostarsi sarà la comunità scolastica dell’I.C.S“G. STOMEO – P. ZIMBALO. Le opere degli artisti saranno presentate nelle due città attraverso delle installazioni visual della Odd Agency e Davide Currao con il supporto tecnico di CINNAMON firmerà la regia del documentario che racconterà ogni fase della realizzazione del progetto con l’occhio puntato verso un mondo che normalmente guardiamo con altre prospettive.

QUALCHE ANTICIPAZIONE SUL PROGRAMMA DELLO SCAMBIO CULTURALE

In entrambe le città gli studenti coordinati dagli artisti parteciperanno ad un laboratorio dedicato all’arte e grazie all’azienda Caparol verranno utilizzate le stesse vernici con le quali a Pisa nel 1989 l’artista Keith Haring realizzo’ l’opera “Tuttomondo”. Nelle rispettive tappe saranno organizzati dei Tour e nello specifico in salento tra i murales della 167 ed il barocco e a Palermo tra i vicoli del centro storico con Palermo Guide Tour. L’Associazione “L’Arte di Crescere”, che offrirà ad alcuni genitori la partecipazione al viaggio, coinvolgerà le due comunità scolastiche in laboratori sulla tematica della sostenibilità dell’alimentazione, dall’allattamento alla nutrizione per adulti. A Lecce Nando Popu, dei Sud Sound System, terrà un incontro con i ragazzi sul tema della tutela ambientale, dell’impegno sociale e della musica. A Palermo il Circ’Opificio realizzerà delle attività laboratoriali per vivere un’esperienza attraverso l’esplorazione delle arti e delle discipline circensi. Un approccio ludico e inclusivo che promuove valori importanti come il rispetto, la libertà, la fiducia, l’ascolto e la cooperazione.



Tutto questo è grazie alla determinazione dell’ ALLEANZA CREATIVA. Nata come esempio di partecipazione attiva e’ costituita oltre dalle realtà sopracitate anche da Confcommercio Palermo, Confcommercio Lecce, Shot, Travel On Art, 167/ B Street, Parrocchia San Giovanni Battista, A Casa di Amici, Marika, Lo Studiolo, Area, Al Reves, Ecomuseo Urbano, Beyond Lampedusa, Sartoria Sociale, Day Tour, Giulia Briguglia, Dario Castiglione, Rosa Di Stefano, Bfake, Hotel Porta Felice, e promuove con forza questa esperienza in forma di un movimento culturale dal basso determinato a trasmettere un’immagine alternativa dei luoghi coinvolti.

LA CAMPAGNA CROWDFOUNDING

Grazie a questo strumento scelto per finanziare SPERONE167 ad oggi è riuscito a raccogliere circa il 30% del totale necessario ed è sempre viva la richiesta di supporto all’iniziativa.

Ecco il link per accedere:

https://www.planbee.bz/it/progetti/dettaglio/158-sperone-167-creativita-urbana-per-una-comunita-della-cura

A Palermo inoltre a sostegno del crowdfounding alcune inziative come quella di Palermobimbi e Minimupa hands on Museum, che daranno il loro contributo organizzando a fine febbraio una divertente Caccia al Tesoro itinerante dedicata alle famiglie con bambini ed il cui ricavato andrà devoluto al progetto.

Sperone167 raccoglie il sostegno di molte realta’ sociali ed il consenso di grandi nomi della musica e dell’arte.

Un significativo supporto arriva anche dal mondo della musica e delle arti. Da Dimartino a Brunori Sas, passando per Serena Ganci, Flavio dei Ghetto Eden, Lampa Dread, la Krikka Reggae, Kilo Kg, Angelo Sicurella, Jaka, gli Shakalab , I 4 Gusti ed ancora l’attrice Gisella Vitrano, l’atleta Verdiana Mineo, i pittori Daniela Balsamo, Antonio Fester Nuccio e “La Scuola di Palermo” rappresentata da Alessandro Bazan, Fulvio di Piazza e Francesco De Grandi, gli street artist Demetrio Di Grado e Andrea Buglisi, sono tanti i messaggi sui social che invitano a supportare l’iniziativa, tra questi anche quello di Frà Mauro della comunità palermitana dei Danisinni.*

Com. Stam.