Nuoto FISDIR, Campionati Italiani Promozionali Abano Terme: ricco medagliere per Il Sottomarino, i Delfini Blu sfiorano il podio della Coppa Italia

Tornano a casa, con un forziere ricco di medaglie e un bagaglio importante di esperienza le compagini de Il Sottomarino ASD, della Delfini Blu ASD e della Vivi Sano Sport,

che sono state impegnate lo scorso fine settimana nei Campionati Italiani Promozionali Di Nuoto Fisdir ad Abano Terme (PD), manifestazione di respiro nazionale organizzata dalla Asd Aspea Padova Onlus, che ha visto coinvolti i più promettenti atleti del panorama promozionale di disciplina. Podio di coppa sfiorato per la Delfini Blu, che conquista il quarto posto ad un battito di ciglio dal terzo gradino nazionale in una competizione che ha visto partecipare 260 atleti in gara in rappresentanza di 26 società.

Entrambe le società palermitane, però, rientrano con un medagliere consistente nel nuoto di salvamento, nei 25 e 50 dorso e nei 50 stile maschili, nonché nelle staffette 4×25 e nei 50 rana promo maschili. Infatti, per quanto riguarda la compagine capitanata da Marina Bellomo, ad aggiudicarsi il primo, secondo e quarto posto Italiano nelle gare di salvamento (100 metri con ostacolo verticale) sono stati, rispettivamente, Eros Negro, Davide Ramondo e Alessio Casalicchio. Quarto posto nei 25 m Rana Promozionale Femminili per Valeria Capizzi (36”2), atleta in costante crescita nel settore promozionale per diverse discipline. È stato, invece, Pietro Chimirri ad aggiudicarsi il bronzo nazionale nella batteria dei 50 m Dorso Promozionali Maschili con il crono di 51”5, mentre Alessio Casalicchio ha conquistato l’argento nei 50 m Farfalla Promozionali Maschili, con il crono di 45”1 e l’oro nazionale nei 25 m Stile libero Promozionali Maschili con il crono di 14”8. Bronzo per la compagine palermitana nella Staffetta 4×50 SL Promozionale Maschile, conquistato con il crono di 2’44”7.

Per quanto riguarda, invece, la compagine de Il Sottomarino, capitanata da Giulio Polidoro, sono state 9 le medaglie d’oro conquistate, 2 quelle d’argento e 1 quella di bronzo nelle singole batterie individuali. Ma, a pesare maggiormente, sono stati i 5 titoli italiani raggiunti con Danilo Lucchese nei 50 stile (34”9) e 50 dorso (40”9), Giulio Virzì nei 25 dorso (20”8) e con le staffette 4×25 stile (Virzi, Palazzo, Bonanno e Lucchese) dove gli atleti hanno fermato il cronometro a 1’10” e nella 4×25 mista (Lucchese, Virzì, Bonanno e Giambalvo) che hanno concluso a 1’21”8” con ben 21 secondi di distacco dai padroni di casa della Aspea Padova, fermatisi al crono di 1’42”7. Bronzo nazionale per Fabrizio Bonanno nei 25 m Stile libero Promozionali Maschili con il crono di 15”9. “Il Sottomarino porta a casa tante medaglie e un bagaglio di esperienza importante per i ragazzi – si legge su un post pubblicato sulla pagina Facebook della società -, ma il successo più grande è stato vedere la maturità e la professionalità di tutti i nostri ragazzi che, in una manifestazione importante con tantissime persone per 3 giorni lontani da casa e molti di loro da soli senza genitori al seguito, sono stati puntuali, seri, rispettosi delle regole, dei compagni e degli avversari come dei veri adulti. Lo sport unisce, avversari in campo ma mai nemici”.

Infine, per quanto riguarda la compagine della Vivi Sano Sport, capitanata da Francesco Prestigiacomo, a conquistare l’argento nazionale nei 50 m Rana Promozionali Maschili, è stato Gaetano Tutone con il crono di 51”9, mentre lo stesso ha conquistato il bronzo nei 25 m Rana Promozionali Maschili con il crono di 24”9. Buoni risultati anche per Pietro Lo Sicco, che ha saputo conquistare il podio nazionale assicurandosi l’argento nei 25 Stile Promo Maschili con il crono di 15”1.

