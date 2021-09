La Nuova Pallacanestro Messina comunica con grande soddisfazione la partenza del tirocinio realizzato in collaborazione con l’Università di Messina chiamato “A Smart Club for a Smart City”.

Il progetto, destinato agli studenti del corso di laurea in Informatica, coordinato dal professor Massimo Villari, lo sviluppo di un software per il processing (post-processing e real-time-processing) dei video delle partite per l’estrazione delle statistiche di gioco, la segmentazione dei video delle partite per l’analisi di situazioni di gioco specifiche e l’utilizzo di dispositivi indossabili (wearable device) per il monitoraggio dei parametri fisiologici dei giocatori. I video delle gare saranno analizzati tramite un software che avrà il compito di fare la “scansione” di tutta la partita, individuare i vari giocatori e per ognuno di essi estrapolare le statistiche (punti, tiri, rimbalzi, eccetera), realizzando uno scout interamente via software. I dispositivi indossabili permetteranno di monitorare in tempo reale lo stato fisico di ogni giocatore, battiti cardiaci, pressione, sudorazione e tutti gli altri parametri che potranno essere letti e diventare un elemento di valutazione dello stato del giocatore per lo staff tecnico. Il referente societario per i tirocinanti sarà il dirigente Alberto Scandurra, ingegnere elettronico e Senior Silicon Designer alla STMicroelectronics.

