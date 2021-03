“Walter Ricciardi dovrebbe dimettersi. E’ incredibile che abbia firmato un appello per chiedere l’attivazione del Nutriscore, sistema di etichettatura a semaforo dei prodotti alimentari che danneggerebbe enormemente il nostro agroalimentare, nonostante il Governo, per bocca del ministro Patuanelli, abbia annunciato giustamente che l’Italia dara’ battaglia per impedire che sia introdotto” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

Se Ricciardi vuol sostenere le sue teorie, non lo faccia lavorando per il Governo ma da privato cittadino. Su lockdown e vaccini si è espresso a sproposito, creando allarmismi inutili. Ora lavora anche per colpire il nostro made in Italy, andando a favore dei prodotti industriali a scapito dei piccoli produttori. Tutto ciò è gravissimo. Ricciardi e’ indifendibile, si dimetta” conclude Giammanco.

