Paceco. Al via la manutenzione straordinaria della scuola Giovanni XXIII

L’Amministrazione Grammatico esprime soddisfazione per il finanziamento, in seno alla legge finanziaria 2024 varata oggi dall’ARS, dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico Giovanni XXIII di Paceco, come emendato dalla deputata trapanese del Movimento 5 Stelle, Cristina Ciminnisi.

Si tratta di 155 mila euro che saranno erogati al Comune di Paceco ad integrazione di un finanziamento già accordato dalla Regione Siciliana per un importo di 450 mila euro, per realizzare il “Progetto esecutivo per i lavori di miglioramento della sicurezza, della funzionalità degli impianti e dell’involucro della scuola elementare Giovanni XXIII”.

“I nostri uffici potranno predisporre adesso gli atti necessari per la liquidazione dei finanziamenti regionali e per l’avvio delle opere programmate alla Giovanni XXIII per un totale di 605 mila euro”. Lo evidenzia il Sindaco, *Aldo Grammatico*, ringraziando l’onorevole Ciminnisi “per l’emendamento che ha permesso al Comune di Paceco di disporre dei fondi necessari alla sistemazione della scuola elementare, a conferma della sua sensibilità ai bisogni del territorio e dell’attenzione rivolta all’edilizia scolastica a salvaguardia dei nostri bambini”.

Com. Stam.