Paceco, completati lavori di manutenzione in alcune vie del territori

Altri interventi stradali per 100 mila euro previsti entro la fine del 2022 – Sono stati ultimati i lavori di manutenzione di alcuni tratti ammalorati delle vie Placido Fardella e De Bormida, a Paceco, e della via Scuderi nella frazione di Dattilo, sfruttando un finanziamento statale di 60.000 euro per manutenzioni stradali.

Lo rende noto l’Amministrazione Scarcella, anticipando che ulteriori interventi di manutenzione stradale sono previsti anche nella frazione di Nubia e in altre vie del territorio comunale, entro la fine di quest’anno. “Abbiamo impegnato 100.000 euro nel bilancio dello scorso anno, per manutenzioni stradali e interventi all’arredo urbano a Paceco e nelle frazioni – ricorda il Sindaco, *Giuseppe Scarcella* – e li useremo entro il 2022 per migliorare la viabilità e il decoro di altre strade, in aggiunta a quelle già sistemate”.

“Intanto, con il finanziamento statale – evidenzia l’assessore con delega alle Manutenzioni, *Francesco Valenti* – abbiamo potuto sistemare un tratto della via Scuderi nei pressi della chiesa di Dattilo, il tratto della via Placido Fardella all’altezza dell’asilo comunale e una parte della via De Bormida che era particolarmente ammalorata; in questi casi è stato ripristinato il manto stradale ai fini della sicurezza, con lavori ultimati nei giorni scorsi”.

