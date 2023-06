Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 venerdì 16 giugno – ore 18:00 @Palazzo Butera Gian Mauro Costa presenta Ti uccido per gioco (Mondadori)

Per una ragazza nata a Borgo Nuovo – quartiere periferico e difficile di Palermo – è quasi scandaloso, ritrovarsi “sbirra”. In realtà Angela Mazzola, trent’anni, non è un’inflessibile paladina della giustizia: lei vuole semplicemente una vita piena, e vuole viverla a modo suo. Trasferendosi alla Omicidi, Angela sperava di spostarsi nel cuore dell’azione, ma non è stato così. Fino a quando, durante una gara di soft air – realistica simulazione di una battaglia con armi giocattolo -, un uomo viene ucciso con veri colpi di pistola in un casolare abbandonato.

Il cadavere non ha nome, e l’omicidio sembra non avere movente. Angela si ritrova a lavorare con il collega Francesco Agnello, e presto tra i due si crea una speciale sintonia, non solo professionale: è un guaio, perché Francesco è (quasi) felicemente sposato, mentre la vita privata di Angela è un caos che di recente si è persino complicato. Per sfuggire ai rispettivi crucci famigliari, Angela e Francesco si buttano sul caso, ma più passano i giorni, più la matassa invece di sciogliersi si ingarbuglia, perché i misteriosi interessi della vittima sembrano affondare le radici in un passato dimenticato…

Gian Mauro Costa è nato a Palermo, dove vive. Giornalista, ha lavorato al quotidiano “L’Ora” e poi alla Rai. Ha pubblicato i romanzi Yesterday (2001), Il libro di legno (2010), Festa di piazza (2012), L’ultima scommessa (2014), Stella o croce (2018), Mercato nero (2020), tutti editi da Sellerio, e numerosi racconti; con Mondadori ha pubblicato Luci di luglio (2022).

