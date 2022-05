Palermo Anniversario strage di Capaci. Informazioni sulla viabilità

La Polizia Municipale informa la cittadinanza che, in occasione della ricorrenza del XXX Anniversario della strage di Capaci, lunedì 23 maggio, la viabilità in città subirà le seguenti variazioni:

– VIA NOTARBARTOLO: la circolazione stradale sarà interrotta all’altezza dell’albero Falcone intorno alle ore 12 per consentire il montaggio del palco, sino al termine delle celebrazioni che, da programma, dovrebbero concludersi entro le 18.30.

La viabilità alternativa sarà indicata e assistita dagli agenti della Polizia Municipale.

– Anche per le attività collaterali che si svolgeranno durante l’arco della giornata, che avranno luogo o sede allo Spasimo, Caserma P. Lungaro e via M. d’Amelio, si potranno verificare interruzioni temporanee della circolazione veicolare.

-FORO UMBERTO I: dalle ore 06.30 alle ore 22.00 la circolazione avverrà in doppio senso sulla sola

carreggiata lato monte – tratto piazza Tonnarazza (S. Erasmo)/Porta Felice.

I veicoli provenienti lato via Ponte di Mare, in piazza Tonnarazza, saranno indirizzati sulla carreggiata a monte, che percorreranno sino al by-pass in prossimità di Porta Felice. Qui rientreranno nella carreggiata lato mare per proseguire verso il

Porto.

Viceversa, i veicoli provenienti dal lato della Cala, in corrispondenza del citato by-pass troveranno un restringimento che li porterà a percorrere la corsia di destra delle due createsi nella carreggiata.

Per cercare di agevolare al massimo la circolazione, con la collaborazione dell’Autorità Portuale, i mezzi pesanti in uscita dal Porto verranno indirizzati in via F. Crispi direzione Mercato ortofrutticolo/via Duca della Verdura, dove percorreranno l’itinerario abituale dei mezzi pesanti per poter raggiungere ogni destinazione. Per quanto concerne la direzione opposta, i mezzi pesanti che dovessero provenire lato Mercato ortofrutticolo/via dei Cantieri, verranno invitati da una pattuglia presente sul luogo a percorrere l’itinerario mezzi pesanti consueto per raggiungere il viale Regione Siciliana e da lì portarsi alla loro destinazione.

La Polizia Municipale, nell’assicurare che impiegherà tutte le risorse disponibili per agevolare la circolazione, garantire le necessarie rimozioni di veicoli per motivi di viabilità o sicurezza e assistere la cittadinanza per tutta la durata della manifestazione, auspica che la collaborazione di tutti e la comprensione degli utenti contribuisca alla buona riuscita della giornata commemorativa del trentennale dalla Strage di Capaci.

