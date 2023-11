Palermo Approvato progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e completamento dello svincolo di Brancaccio

Su proposta dell’Area dei Lavori pubblici, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e completamento dello svincolo di Brancaccio (all’altezza del Forum) ed in particolare la realizzazione dello svincolo lato nord e del parcheggio, per un valore complessivo di 3.208.239,56 euro.

“Con il via libera al progetto da parte della Giunta compiamo un altro passo decisivo verso la realizzazione di quest’opera. Si tratta di un progetto che si trascina da diversi anni e che per varie vicissitudini è rimasta un’incompiuta. Tutto questo fino al 2022, quando il Comune ha sottoscritto la convenzione con la società Multi Veste Italy 4 la situazione si è di fatto sbloccata”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere Pubbliche Salvatore Orlando che aggiungono: “Nel giro di poco tempo la società consegnerà i lavori che potranno iniziare all’inizio del 2024. La realizzazione dello svincolo di Brancaccio rappresenterà una strategica porta di ingresso alla città per chi proviene da Catania e andrà ad alleggerire il traffico veicolare soprattutto sul ponte di via Giafar e in via Oreto”.

