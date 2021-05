Raccontare la Palermo policentrica, multiculturale, variegata e colorata, attraverso le proposte culturali ed artistiche delle tante Istituzioni presenti in città, siano esse pubbliche o private.

E’ questo l’obiettivo del Portale delle CulturE (www.palermoculture.it) attraverso il quale si potrà accedere a tutta l’offerta culturale e artistica della città, presentato questa mattina alla stampa in videoconferenza dagli assessori alle CulturE e all’Innovazione, Mario Zito e Paolo Camassa Petralia. Presenti, tra gli altri, per Sispi, il presidente Cesare La Piana ed il dirigente Salvatore Monreale e il Webmaster del Comune di Palermo, Giuseppe Meli.

“Il Portale – ha detto l’assessore Zito – non vuole essere una semplice agenda che annota le molteplici manifestazioni che si svolgono in città, bensì un caleidoscopio in cui le immagini che si alternano vorticosamente rivelano una città-comunità la cui visione rappresenta la cifra fondamentale di Palermo. Ospiterà, tra l’altro, tutti quegli appuntamenti che nascono attraverso le azioni dalle menti creative degli artisti, attraverso le parole dei cittadini che si uniscono in una narrazione collettiva dove si confondono i ruoli di chi narra e di chi ascolta”. Il Portale vuole essere anche un caleidoscopio in cui le immagini che si alternano vorticosamente rivelano una città-comunità la cui visione rappresenta la cifra fondamentale di Palermo”.

Dal canto mio – aggiunge l’assessore Paolo Camassa Petralia – il principio dell’innovazione come metodo politico trasversale, consente oggi di poter fruire di uno strumento digitale agevole, intuitivo e completo per conoscere la rassegna artistica culturale della nostra città e consente anche alle diverse realtà culturali di inserirsi in una vetrina all’avanguardia. Tutto ciò, anche tenendo conto del percorso che SISPI ha già intrapreso per definire una integrazione del portale Palermo Welcome con il Portale delle CulturE per creare una vera e propria offerta per i visitatori che vada dai musei, ai teatri, alle mostre, fino alle strutture ricettive e di accoglienza della nostra città. Con l’ormai prossimo avvento del nuovo sito del Comune di Palermo, tutti i portali, compreso quello allo sport in fase di definizione, saranno integrati e facilmente accessibili nell’ottica di semplificare la fruizione dei contenuti, dei servizi e delle informazioni di tutti i dipartimenti dell’amministrazione comunale”.

“Palermo Culture” realizzato dall’Ufficio del Webmaster di concerto con gli assessorati Innovazione e CulturE e Sispi è un sito tematico rivolto alla condivisione dell’offerta culturale-artistica della città di Palermo con l’obiettivo di creare un’esperienza di navigazione accessibile e immediata nella ricerca dei contenuti per tutti gli utenti.

Il sito si suddivide in due macro sezioni: “Gli eventi OnLine”, dove sono elencati tutti gli eventi che si svolgeranno tramite piattaforme OnLine messe a disposizione dai vari Enti Culturali e “Gli eventi programmati”, dove sono elencati tutti gli eventi che si svolgeranno presso le location dei vari Enti Culturali. Inoltre, il portale si integra con quello dedicato al turismo, “Palermo Welcome”, tramite il collegamento ai “Luoghi della Cultura” presente nella sezione “Cosa Vedere”. Le offerte delle proposte culturali ed artistiche vengono ulteriormente condivise tramite la pubblicazione puntuale sui canali social del Comune di Palermo.

“Palermo Culture” – cosi come annunciato nel corso delle conferenza stampa – a breve sarà presente anche su Facebook, prendendo in eredità la pagina di “Palermo Capitale della Cultura”.

Com. Stam.