Palermo PON METRO REACT/EU. RAP informa su cambio apertura al pubblico del Front Office di via Calcante a far data dal 27 novembre

Continuano come da cronoprogramma, da parte della ditta SEDEN SRL , le attività di distribuzione delle attrezzature (KIT mastelli / carrellati) nei quartieri dove, come da progetto interamente finanziato con fondi europei Pon Metro React/Eu, prenderà avvio, gradualmente, ad anno nuovo, la Raccolta Differenziata porta a porta.

Per quanto riguarda la distribuzione dei Kit per gli utenti residenti in abitazione singola o bifamiliare,

si informa che tutti i quartieri coinvolti dal progetto sono stati serviti e che è in procinto un ulteriore ripasso per chi non è stato trovato presso la propria abitazione. In atto gli operatori della ditta incaricata stanno intervenendo nuovamente a Partanna Mondello, a seguire, interverranno nel quartiere Arenella Vergine Maria.

Esclusivamente per gli utenti residenti in abitazione singola o bifamiliare, si ricorda che è a disposizione anche il servizio di front -office in via Calcante 14 dove si potrà direttamente ritirare il kit senza aspettare il passaggio degli operatori.

Prima dell’avvio del “porta a porta” tutte le utenze dovranno essere in possesso, necessariamente, dei Kit mastelli.

Il Front -Office che attualmente è aperto dal lunedì al Sabato da lunedì 27 novembre 2023 e fino al 23 dicembre (chiuso 8 dicembre) sarà aperto solo il venerdì e il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13. Quindi, i primi giorni di apertura saranno l’1 e 2 dicembre.

La scelta di diminuire i giorni di apertura del Front Office, ai soli giorni di fine settimana è legata al fatto che per questa tipologia di utenza già sono quasi terminate le consegne.

Si ricorda sempre che è d’obbligo in via Calcante esibire il documento di riconoscimento.

NOTIZIE UTILI:

La distribuzione a domicilio sta abbracciando tutte le categorie di utenza con la consegna di Kit domestici a mastelli (per abitazioni singole o bifamiliari), Kit condominiali (da 3 a 8 famiglie) e Kit per Utenze non domestiche (UND food e no Food).

Nel volantino lasciato nel caso in cui non è stata reperita l’utenza, sono riportati i contatti mail (KITpalermo@sedensrl.it😉 e telefonici (378.3028102 , segreteria digitale).

Si invitano gli amministratori dei condomini siti nelle zone interessate dalla distribuzione, ad inoltrare i propri riferimenti ai contatti presenti nel volantino allegato così da poter organizzare la consegna dei kit su appuntamento.

Si ricorda sempre ai cittadini che i quartieri dove sarà estesa la raccolta differenziata sono:

1° zona Tommaso Natale – Sferracavallo (q. 21) ; 2° zona Partanna Mondello (q. 22) ; 3° zona Arenella – Vergine Maria (q. 25); 4° zona Montepellegrino (q. 24); 5° zona Borgonuovo (q. 18); 6° zona Cruillas – San Giovanni Apostolo (q. 19); 7° zona Resuttana – San Lorenzo (q. 20); 8° zona Pallavicino (q. 23)



FRONT OFFICE

È attivo dal giorno 02/10/2023 un front-office in via Calcante, al civico 14, per il ritiro dei kit da parte delle utenze che non risultano raggiungibili, presso il proprio domicilio o condominio, durante la prima distribuzione. Dal 27 novembre al 23 dicembre sarà aperto solo nei giorni settimanali di venerdì e sabato.

COMUNICAZIONE AGLI UTENTI

Sul sito della RAP ( www.rapspa.it) è stata dedicata a questa attività una sezione dove il cittadino costantemente potrà essere informato sullo stato di avanzamento delle fasi/attività della campagna.

Com. Stam.