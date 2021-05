Niente più auto in via Ruggero Settimo e via Emerico Amari a Palermo, ma un’unica, grande isola pedonale che dal porto arriva in centro storico. In comune sono già pronte le ordinanze per la pedonalizzazione di via Emerico Amari e di via Ruggero Settimo e la modifica del senso di marcia nelle vie Wagner, Villaermosa e Cavour, in modo da realizzare una maxi isola pedonale che dal porto arriverà fino al centro del capoluogo sicilianmo.

L’idea è quella di realizzare così un collegamento pedonale tra il porto ed il centro storico, quale occasione di crescita economica e turistica, soprattutto in vista della ripartenza delle attività post Covid. Con queste modifiche si potrà partire a piedi dal porto ed arrivare al Politeama lungo via Emerico Amari, passeggiando poi per via Ruggero Settimo, via Maqueda e corso Vittorio Emanuele senza essere “disturbati” da auto e mezzi vari.

Ciro Cardinale

Com. Stam.