Palermo: Sabrina Figuccia: “Stamattina ricordata la strage di Passo di Rigano”

“Rappresentare il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’intera amministrazione comunale in occasione della commemorazione dell’anniversario della strage avvenuta a Passo di Rigano il 19 agosto 1949 è stato per me oggi un grande onore”.

Lo afferma Sabrina Figuccia, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Palermo, che prosegue: “Il grave evento criminoso che provocò la morte di sette carabinieri, che facevano parte del battaglione mobile di Palermo, ad opera della banda di Salvatore

Giuliano, deve essere ricordato, non solo in memoria dei caduti e delle loro famiglie, ma anche come gesto di vicinanza verso chi ogni giorno persegue la legalità e opera per il bene comune, animato dallo spirito di migliorare il nostro presente”. Questa mattina, sul luogo dell’eccidio, alla presenza di tutte le autorità è stata deposta una corona d’alloro davanti al cippo commemorativo in onore dei caduti e del loro sacrificio. “Un sacrificio – prosegue l’assessore Figuccia – che deve essere oggi trasferito in azioni concrete di testimonianza verso i nostri giovani così disorientati e privi di punti di riferimento sani. Gli ultimi avvenimenti di cronaca, che hanno scosso la nostra comunità cittadina, testimoniano la necessità e l’urgenza di un controllo capillare delle istituzioni ad ogni livello e in questa giornata commemorativa va proprio ai carabinieri il mio più sentito ringraziamento”.

