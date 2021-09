Amanti delle serie TV, segnatevi questa novità: Salta Intro quest’anno raddoppia. Dopo il successo dello scorso anno, che lo ha eletto a podcast di riferimento della serialità, Salta Intro sarà da oggi disponibile su tutte le piattaforme di streaming e gli aggregatori di podcast: “

Ci faremo sentire un pochino più spesso, un pochino più regolari, un pochino più corti” commentano durante la prima puntata della terza stagione i conduttori Marco Villa e Diego Castelli .

Il podcast prodotto da Dopcast tornerà da oggi una volta a settimana, tutti i lunedì all’ora di pranzo, per offrire una panoramica e un’analisi sulle serie TV da vedere, ma anche su quelle da evitare, con il commento sempre ironico e tagliente dei due fondatori e autori di Serial Minds, il sito italiano più longevo dedicato a questo mondo in costante crescita.

Nella terza stagione di Salta Intro non mancheranno poi gli approfondimenti sulle questioni all’ordine del giorno nell’industria cinematografica e televisiva, già lo scorso anno conditi con la partecipazione di esperti come i giornalisti Roberto Croci (detto La Bestia), con cui hanno analizzato lo scandalo che ha travolto i Golden Globes, e Maria Laura Ramello, che a partire da Bridgerton ha aperto un interessante confronto sulla rappresentazione delle minoranze nell’audiovisivo.

Vedremo quali occasioni l’attualità offrirà a Villa e Castelli, intanto uno dei podcast italiani più apprezzati degli ultimi anni è già tornato. Una prima puntata che fa un punto della situazione sulle serie più rilevanti della scorsa estate, ma che torna presto al presente per offrire i migliori consigli su quello che sta uscendo in questi giorni. Un appuntamento che non può che diventare fisso, tutti i lunedì all’ora di pranzo, con il meglio e il peggio delle serie TV, con Salta Intro.

Diego Castelli (Milano, 1982) costruisce palinsesti televisivi da più di dieci anni, prima nella Redazione Cinema di Rete 4, poi come Channel Manager di Iris, 20 e Cine34. Collabora come esperto di serie tv per Radio24, Radio Capital, Radio Deejay.

Marco Villa (Milano, 1982) è un giornalista e autore. Scrive di musica per Rockit e di serie tv per Tv, Sorrisi e Canzoni. Lavora come autore per eventi live e digitali e per programmi tv (E poi c’è Cattelan). Dal 2018 collabora con MNcomm ed è curatore editoriale di DOPCAST fin dal suo lancio.

DOPCAST

Dopcast è il nuovo produttore di podcast e vodcast nato dalla sinergia tra Sony Music Italia e MNcomm. Con una linea editoriale che pone al centro il Talent, Dopcast produce e distribuisce contenuti originali che spaziano dalla musica al costume, dalla tv al fitness, dal food al crime fino al lifestyle. La distribuzione dei contenuti audio raggiunge i principali canali digitali di distribuzione di podcast: Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Castbox, Overcast, Pocket Casts, Podcast Addict, Stitcher. Alcuni progetti editoriali integrano la versione podcast con quella video dei vodcast, veicolata attraverso le properties social e youtube degli artisti coinvolti, oltre che delle properties di Dopcast.

Com. Stam.