Piacevolmente Insensibile Di Fabrizio Patane’ Edito Pagine

Il passato che torna intorno ad una tavola imbandita di una domenica italiana. Una famiglia, un segreto, rivelato a Giovanni un bambino che stava crescendo .

Questo romanzo è un diario di vita a far da cornice alle parole del nostro protagonista è la meravigliosa Sicilia.

Sogni e delusioni si scontrano e si fondono per esaltare i momenti di vita , coinvolgente come il mare che ha in se’ milioni di onde, non perdendone di vista neanche una e ogni volta che qualcuna si allontana la ritira a se abbracciandola .

Le parole di questo romanzo sono come ogni singola goccia che alimenta l’amore.

Spesso il protagonista dal giorno della rivelazione si è chiesto : E se fosse accaduto a me cosa avrei fatto? Forse mi sarei appropriato della mia vita, di ciò che mi spettava o forse avrei fatto la stessa scelta di mio padre ed è per questo che la condivido.

<< Suo padre fu il frutto dell’amore tra una donna innamorata e un uomo che di quel bambino non ne volle sapere almeno all’inizio, perché aveva una reputazione famigliare da salvaguardare>>.

Nella lettura scorgiamo spesso nel pensiero del protagonista, la voglia di ascoltare almeno per una volta la voce del nonno, la voce di chi non c’è più , è quella voglia che inseguirà in eterno senza mai riuscire a recuperarla .

La voce sparisce con la persona e la memoria

la cancellerà.

L’unica conoscenza con quella famiglia era suo cugino ( si somigliavano anche) e non si sopportavano.

Questo racconto e’ scritto su un doppio binario parallelo, la vita dell’autore; l’amore l’estate la famiglia, il matrimonio e la famiglia di origine le sue radici .

L’amore , l’amore per la sua Giulia vissuto con un’asticella stellare, era stata proprio lei << Giulia>> a saper riposizionare proprio quell’asticella, quando viviamo una relazione non sappiamo mai se quello è il nostro limite emozionale, finché non avremo davanti un’altra persona, perché chi arriva dopo ha sempre qualcosa in più.

Ad amare gli era stato insegnato dai suoi genitori, sono proprio loro ai quale dovremmo dimostrare di più il nostro affetto il nostro amore, perché quando non ci saranno più li rimpiangeremo, sono stati il dizionario di vita, come possiamo pensare che disconoscendo l’amore possiamo donare.

L’amore è come l’odio si insinua nei nostri corpi già da bambini, un neonato non amato non riuscirà mai ad amare da grande.

Ma non è un albero genealogico a fare un uomo, non è un cognome.

Nella lettura di queste pagine ci arrivano un turbine di emozioni, abbiamo imparato che i sentimenti non vanno soffocati , urliamolo quel Ti Amo.

Questo romanzo ha una dedica speciale a suo padre, esempio di vita e spunto per scrivere.

Com. Stam.