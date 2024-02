Podismo: A Lucio Cimò e Carla Grimaudo la 37a StraBalestrate “2° Memorial Giuseppe Bommarito” BioRace 2024

Balestrate (Pa). Va a Lucio Cimò (ASD Team Atletica Palermo) e Carla Grimaudo (ASD Lipa Atletica Alcamo) la 37a edizione della Strabalestrate, gara valida come prima prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport 2024.

La manifestazione, organizzata magistralmente dall’ASD Club Atletica Partinico in collaborazione con la Fondazione Giuseppe Bommarito contro le mafie- ETS, ha celebrato la seconda edizione del Memorial Podistico Giuseppe Bommarito, appuntato dei carabinieri ucciso nel 1983 in via Scobar a Palermo in un attentato mafioso.

Ad aprire la lunga mattina sportiva balestratese le categorie giovanili che hanno riempito di gioia la centrale Piazza Rettore Evola, al termine delle numerose e affollate serie la partenza della gara riservata alle categorie Senior/Master, cinque giri da 1400 metri, dove centinaia di atleti hanno dato il massimo per aggiudicarsi i preziosi premi messi in palio dall’ ASD Club Atletica Partinico.

Prima della partenza da citare gli interventi della Signora Francesca Bommarito, sorella di Giuseppe Bommarito, e della campionessa italiana di atletica leggera Lucilla Andreucci portavoce dell’Associazione Libera.

Grande successo sia di quantità sia di qualità per questa trentasettesima edizione della Strabalestrate baciata dal sole, la fase agonistica è stata caratterizzata da due dominatori assoluti il palermitano Lucio Cimò tesserato per l’ASD Team Atletica Palermo primo assoluto con il crono di 24’29’’ e Carla Grimaudo tesserata per l’ASD Lipa Atletica Alcamo prima assoluta con il crono di 29’58’’. Al secondo posto assoluto tra gli uomini il partinicese Giovanni Soffietto (ASD Universitas Pa) in 24’42’’, terzo al traguardo Vincenzo Primavera ASD Sport Amatori Partinico in 24’47’’, quarto Pietro Paladino ASD Team Francesco Ingargiola in 25’12’’ e quinto Roberto Di Bella GSD Amatori Palermo in 25’14’’. Tra le donne seconda assoluta l’ex azzurra Lucilla Andreucci AS Libera in 31’13’’, terza Cinzia Stancampiano ASD Sicilia Running Team in 32’08’’, quarta Letizia Sucameli ASD Team Francesco Ingargiola in 32’13’’ e quinta Marika Garofalo ASD Atletica Milano in 32’35’’.

Per tutti i partecipanti ricchissimi pacchi gara, una meravigliosa medaglia personalizzata e un energetico ristoro finale che hanno innalzato la qualità organizzativa dell’evento. Prima della lunga e ricca cerimonia di premiazione il neo presidente dell’ASD Club Atletica Partinico Vincenzo Sgroi ringraziava uno a uno tutti i partner sia civili sia militari, le forze dell’ordine, le Associazioni, i commercianti, i volontari, i cittadini Balestratesi e infine tutti i partecipanti per aver contribuito al successo dell’iniziativa e fissava appuntamento al prossimo anno.

La prima prova del BioRace Trofeo Per…Correre/Spanu Sport 2024 va in archivio con grande successo, la carovana podistica BioRace si sposta adesso per la 20a Poggioallegro-Costiera a Mazara del Vallo (TP) per la seconda tappa ufficiale domenica 03 marzo.

Si allegano foto gentilmente offerte da Fr.sco Palermo.

