Podismo: a San Cipirello la “3° San Cipirello Corre” BioRace

San Cipirello (PA). Appuntamento per gli appassionati delle corse su strada domenica 10 settembre ’23 a San Cipirello in provincia di Palermo dove nel pomeriggio si svolgerà la terza edizione della “San Cipirello Corre” Memorial Onofrio Schirò valida come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre.

La manifestazione sportiva organizzata dall’ASD Sport Amatori Partinico in collaborazione con GSD Partinico Running, con la compartecipazione della Città Metropolitana di Palermo sotto egida dell’ACSI Sicilia Occidentale, è dedicata alla memoria del piccolo Onofrio Schirò prematuramente scomparso a causa di una terribile malattia.

Il ritrovo è fissato alle ore 16:00 presso Via Roma a San Cipirello (PA), dalle ore 17:30 le partenze delle categorie giovanili, alle ore 19:00 la partenza delle gara Senior/Master su un circuito cittadino di 1375 metri da ripetere cinque volte.

Le Iscrizioni dovranno pervenire tramite il sito www.speedpassitalia.it, per i primi centotrenta atleti iscritti sarà riservato un pacco gara contenente una simpatica maglia tecnica personalizzata , premiazione speciale per i primi assoluti M&F e per i primi tre di ogni fascia ed in particolare per le categorie diversamente abili, inoltre, medaglie ricordo per tutte le categorie giovanili.

L’evento sancipirellese come da tradizione mira, attraverso lo sport, alla promozione del territorio e al sano agonismo regalando al fortunato pubblico emozioni e spettacolo.

Iscrizioni ed info www.speedpassitalia.it

Com. Stam. + foto