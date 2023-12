Podismo: BioRace Trofeo Per…Correre si chiude splendidamente la stagione agonistica 2023, ecco i nomi di tutti i vincitori

Palermo. Una stagione agonistica 2023 appassionante, divertente, spettacolare, emozionante è stata quella appena conclusa e offerta a tutti i partecipanti del BioRace Trofeo Per…Correre che da venti anni riesce a centrare tutti gli obiettivi prefissati alla vigilia distinguendosi per qualità e innovazione.

Ventisei le prove regolarmente e magistralmente organizzate, grazie, ai vari comitati organizzatori che hanno allestito eventi di spessore e soprattutto coccolato ugualmente dal primo all’ultimo atleta arrivato.

Il BioRace si conferma tra i più amati e partecipati circuiti podistici che di anno in anno riesce a rinnovarsi e crescere in qualità e quantità, le prove organizzate prevalentemente sotto l’egida dell’ACSI Sicilia Occidentale hanno coinvolto venti comuni siciliani che i fortunati partecipanti hanno visitato e conosciuto in maniera particolare e originale.

Al termine dell’ultima prova in programma stilato l’ordine di arrivo finale di ogni fascia gli atleti entrati in premiazione sono circa novanta, di questi sei sono riusciti nell’importante impresa di partecipare a tutte le ventisei prove organizzate per loro il prestigioso titolo di BioMan e BioWoman, tra le centotrentasette Associazioni Sportive Dilettantistiche partecipanti sei saranno premiate.

La cerimonia di premiazione finale del BioRace denominata Gran Galà BioRace si svolgerà come di consuetudine l’ultima domenica di gennaio prossimo presso la splendida “La Villa dei Vostri Desideri” a Santa Flavia (PA), saranno premiati tutti gli atleti regolarmente classificati, premi speciali per i migliori eventi organizzati, premio BioMan e BioWoman, premi speciali per gli atleti diversamente abili, premi per le prime sei ASD classificate e tante altre sorprese, inoltre, saranno ringraziati tutti i protagonisti a vario titolo che hanno contribuito al successo dell’edizione 2023.

Ecco i nomi dei vincitori di ogni fascia:

Fascia SM40 1° Villarosa Giovanni, 2°Sanfilippo Vincenzo, 3° Ferro Vittorio, 4° Belviso Marcello

Fascia SM60 1° Buarnè Rosario, 2° Cannizzaro Vincenzo, 3° Troia Roberto

Fascia SM65 1° Tutone Alfredo, 2° Filippi Pietro, 3° Sclafani Tommaso, 4° Zabbara Giacomo

Fascia SM45 1° Genna Baldassarre, 2° Sammartano Fabio, 3° Vilardi Giuseppe, 4° Aiello Antonino

Fascia SM35 1° Cassarà Giuseppe, 2° Favata Marco, 3° Mazarese Giuseppe

Fascia SF40 1° Landi Liana, 2° Torres Luz Milagros, 3° Pizzo Leonarda

Fascia SM 1° Salvia Robin, 2° Di Bella Roberto, 3° Galfano Michele, 4° Pace Enrico, 5° Ramicelli Antonio

Fascia SF45 1° Inghilleri Gaetana, 2° Pitisi Debora, 3° Manca Emanuela, 4° Marino Bartolomea Silvana

Fascia SM50 1° Cirillo Gaspare, 2° Blunda Giovanni F., 3° Mendola Danilo, 4° Ferrucci Antonino, 5° Minì Pietro, 6° Giardina Pietro, 7° Marotta Roberto, 8° Spata Roberto, 9° Patti Antonino, 10° La Barbera Simone, 11° Girgenti Danilo, 12° Manzo Antonino, 13° Maresco Ciro, 14° Ricci Riccardo, 15° Cataffo Giuseppe

Fascia SF50 1° Ferlazzo Maria Assunta, 2° Biundo Maria Pia 3° Pangaro Loredana, 4° Signorelli Antonietta, 5° Pagliara Rosaria, 5° Chiavello Maddalena, 6° Agueci Pasqualina, 7° Ritondo Anna Maria, 8° Badalucco Antonia

Fascia SF55 1° Mancuso Maria Cristina, 2° Corleone Loredana, 3° Perruccio Loredana

Fascia SF60 1° Costanza Maria Maddalena

Fascia SM55 1°Ammirata Vittorio, 2° Cosentino Gaspare, 3° Abbate Michele, 4° Manno Andrea, 5° Merendino Pietro, 6° Genco Pietro Gregorio

Fascia SM70 1° Ciulla Francesco, 2° Pizzo Mario

Fascia SM75 1° Troncale Giuseppe, 2° Prestigiacomo Salvatore

Fascia SF65 1° Tapognani Laura

Fascia SM90 1° De Trovato Francesco, 2° Macaluso Antonino

Ordine di Arrivo Associazioni: 1° ASD Podistica Salemitana, 2° ASD Club Atletica Partinico, 3° ASDP Pegaso Athletic, 4° ASD Cinque Torri Fiamme Cremisi Trapani, 5° GSD Amatori Palermo, 6° ASD Lipa Atletica Alcamo.

Ordine di Arrivo Generale BioRace Trofeo Per..Correre 2023 sui siti www.acsisiciliaoccidentale.it e www.speedpassitalia.it e www.42do.it

Com. Stam. + foto