Podismo: Successo organizzativo per la 10° Corri per le Vie di Borgetto BioRace, vittorie assolute di Daniela Inzerillo e Michele Galfano

Borgetto (PA). La 10° edizione della Corri per le Vie di Borgetto si chiude con le spettacolari vittorie assolute di Daniela Inzerillo (ASD Club Atletica Partinico) e Michele Galfano (ASD Pol. Marsala DOC) che nel pomeriggio di domenica 20 agosto 2023 hanno regalato al numeroso pubblico assiepato lungo il centrale Corso Roma di Borgetto in provincia di Palermo minuti di grande agonismo.

Alle ore 19:00 la partenza della gara, su un circuito di circa 1000 metri da ripetere sei volte, che ha visto fin dai primi metri staccarsi un gruppetto di una decina di concorrenti che con il passare dei giri si assottigliava fino all’arrivo solitario del marsalese Michele Galfano che con il crono di 20’19’’ staccava di 11’’ il partinicese Vincenzo Primavera (ASD Sport Amatori Partinico), terza posizione per Claudio Salvia (ASD Universitas) in 20’33’’, quarta posizione per Giovanni Soffietto (ASD Universitas Palermo) in 20’46’’, quinto Antonino Muratore (ASD Universitas Palermo) in 20’49’’ e sesto il giovane termitano Salvatore Messina (ASD Atletica Termini Imerese) in 20’55’’. Tra le donne vittoria a sorpresa dopo un’incredibile rimonta finale di Daniela Inzerillo (ASD Club Atletica Partinico) che chiudeva la sua gara in 27’41’’, seconda Francesca Maria Terraglia (ASD Lipa Atl. Alcamo) in 28’00’’ e terza Elena Dragotto (ASD Marathon Altofonte) in 28’09’’.

L’evento valido come prova ufficiale del BioRace Trofeo Per…Correre, sotto egida dell’ACSI Sicilia Occidentale, organizzato dall’ASD Sport Amatori Partinico collaborato dal dinamico Pino Vicari, ha raccolto i consensi di tutti i partecipanti, grazie, alla certosina organizzazione e la ricerca dei particolari nei servizi offerti a ogni singolo partecipante.

Il meraviglioso pomeriggio podistico Borgettano andava in archivio con il ricco ristoro finale e la preziosa cerimonia di premiazione, appuntamento per la prossima estate con l’undicesima edizione della Corri per le Vie di Borgetto.

