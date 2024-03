Presentato il Team Technipes #inEmiliaRomagna, 14 atleti per la stagione 2024

È arrivato il momento della presentazione ufficiale del Team Technipes #inEmiliaRomagna, che si è tenuta sabato 9 marzo a Santarcangelo di Romagna tra la sede del main sponsor Technipes, il centro storico e l’azienda agricola Collina dei Poeti.

Una giornata conviviale per raccontare gli obiettivi della stagione 2024 della formazione guidata dal presidente Gianni Carapia, nata nel 2019 da un’idea di Davide Cassani e promossa e sostenuta da Regione Emilia-Romagna, APT servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici.

Un team che ha appena avviato la sua seconda stagione dopo il passaggio allo status “Continental” nel 2023, grazie all’ingresso dell’azienda emiliano-romagnola Technipes guidata dalla famiglia Barosi, con il presidente Raffaele Barosi e i fratelli.

Al tavolo dei relatori Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia Romagna, Davide Cassani, presidente APT Servizi Emilia Romagna, Gianni Carapia, presidente del Team Technipes #inEmiliaRomagna e Raffaele e Claudio Barosi in rappresentanza dell’azienda Technipes; a moderare la presentazione, il project manager del Team, Gian Luca Giardini.

Tra le figure istituzionali e sportive di spicco in sala, anche la sindaca di Santarcangelo di Romagna Alice Parma e l’assessore Filippo Sacchetti, l’assessore allo Sport del Comune di Faenza Martina Laghi e l’assessore Massimo Bosi, il CT della Nazionale U23 Marino Amadori, il consigliere del Comitato Regionale FCI Nicola Dalmonte, Raffaele Babini per la Commissione Regionale Direttori di Corsa e Sicurezza, l’organizzatore e direttore di ExtraGiro Marco Selleri, Bruno Reverberi, l’ex prof faentino Renato Laghi, oltre alla presenza in sala di numerosi sponsor del Team Technipes #inEmiliaRomagna.



Anche nel 2024, infatti, il team è accompagnato da marchi di prestigio come Technipes, APT Servizi Emilia Romagna, Bianchi, FTC, Suzuki, ISB Sport, Alé Cycling, Velomann, Laserix, Blacks, Banco BPM, Sidi, Salmilano, Lotto, Bertoldo, Enervit, Vittoria, Kask, Koo, Biotex, Pieffe Sport – Bee1, Garmin, Coachpeaking, Grand Hotel Terme di Riolo, Consorzio Terrabici, D-Perf, Personalizzandia, Relab, Bike Passion e Pneus Tecnica Faenza.



Particolarmente curiosa la presenza in sala del tifoso francese del team Pascal Feret, salutato con un applauso e giunto appositamente dalla Francia per assistere alla presentazione.



Nel corso della giornata il team manager Mario Chiesa e i direttori sportivi Michele Coppolillo, Francesco Chicchi e Mauro Calzoni hanno presentato i 14 atleti che compongono la formazione 2024, con tre conferme e undici nuovi ingressi. Ai quattro Elite al top nelle classifiche di rendimento 2023 (Emanuele Ansaloni, Luca Cavallo, Nicolò Garibbo, Andrea Innocenti) si uniscono dieci giovani U23 tra cui lo scalatore Ludovico Crescioli, il velocista Lorenzo Anniballi, Andrea Sergiampietri, Nicholas Scarpelli e sei U23 al primo anno nella categoria: Tommaso Alunni, Tommaso Brunori, Pietro Dapporto, Marco Martini, Filippo Omati e Pietro Sterbini.



Il progetto sportivo del team ha visto ottimi risultati nei primi cinque anni di attività, con 20 vittorie (di cui 7 nel 2023) tra cui una tappa del Giro Giovani, sei convocazioni in Nazionale e il passaggio di due atleti a squadre Professional (Tarozzi nel 2022 e Monaco nel 2024).





L’esordio ufficiale è avvenuto sabato 24 febbraio e le prime gare hanno già portato i ragazzi a sfidare anche i professionisti, come accaduto al Trofeo Laigueglia dove il Team Technipes #inEmiliaRomagna è stato la formazione Continental con più atleti al traguardo a fine gara.



I 14 Atleti 2024:

Tommaso Alunni, Lorenzo Anniballi, Emanuele Ansaloni, Tommaso Brunori, Luca Cavallo, Ludovico Crescioli, Pietro Dapporto, Nicolò Garibbo, Andrea Innocenti, Marco Martini, Filippo Omati, Nicholas Scarpelli, Andrea Sergiampietri, Pietro Sterbini.



Prossima gara:

domenica 10 marzo, ore 14.30: 12° Gp dell’Industria di Civitanova Marche

In gara: Lorenzo Anniballi, Tommaso Alunni, Tommaso Brunori, Pietro Dapporto, Nicholas Scarpelli, Pietro Sterbini.





LE DICHIARAZIONI:

Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna: “Questo progetto è un laboratorio esperienziale, di grande serietà, fatto con competenza ed è un tassello importante per la nostra Regione, perché dimostra la sinergia tra soggetti diversi. Ma per noi è anche sinonimo di promozione del territorio, infatti accompagniamo sport diversi per raccontare l’Emilia-Romagna. Una ricerca dell’Università degli Studi di Parma dice che per ogni euro investito nello sport c’è un ritorno di quasi 18 euro sui territori; questo è il moltiplicatore che dà la dimostrazione di come investire nello sport voglia dire valorizzare un territorio e le sue caratteristiche dal punto di vista reputazionale. È altrettanto fondamentale, poi, che un’azienda del territorio affianchi questi progetti. È con questo sistema fatto dalle istituzioni, dai movimenti sportivi e dalle imprese che partecipano alle iniziative che si arriva a grandi progetti, come anche il Tour de France, uno dei più importanti eventi sportivi al mondo che quest’anno coinvolgerà in tre tappe la nostra Regione”.



Davide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna: “Giammaria Manghi, oltre a essere una figura istituzionale di spicco, è anche un uomo di sport, una persona che sa ascoltare, e quando è nato il progetto prima del 2019 è subito stato disponibile all’ascolto. In Emilia-Romagna un progetto ciclistico e sportivo di questo livello non c’era, quindi siamo partiti e adesso abbiamo realizzato un sogno, come gli emiliano-romagnoli spesso sanno fare. Oggi nello staff siamo circa 35, abbiamo tutto quello che serve ai corridori e, un passo alla volta, cerchiamo di consolidarci per diventare un punto di riferimento in Italia. Noi abbiamo un solo obiettivo: fare crescere questi ragazzi. E mettiamo tutto il meglio a loro disposizione per riuscirci. Il nostro sogno è aiutarli a realizzare i loro sogni e sono sicuro che qui possono trovare tutto quello che serve”.



Raffaele e Claudio Barosi, intervenuti per conto dell’azienda Technipes, main sponsor del team: “Siamo entrati nel ciclismo nel 2023 con questo gruppo e nel corso del primo anno è stato fatto un investimento sulla struttura societaria, mettendo le basi di un progetto che ha portato allo status Continental. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno per dare la possibilità a giovani ciclisti italiani di realizzare il proprio sogno… poi sta a loro pedalare. Nel 2024 abbiamo alzato il livello, gli atleti sono bravi e i loro direttori sportivi ci dicono che questo è un buon gruppo; ciò ci rende contenti. Se arrivano anche i risultati, poi, si corre meglio, il sacrificio costa di meno… e per questo auguriamo a tutto un ‘in bocca al lupo’ per la stagione. La strada intrapresa sembra buona: al Trofeo Laigueglia siamo stati il miglior team Continental, in una sfida con importanti squadre World Tour e Professional, quindi ci sono ottimi presupposti”.





Gianni Carapia, Presidente Team Technipes #inEmiliaRomagna: “Il progetto è nato nel 2019, come si dice spesso “da un garage”, e ci eravamo riuniti letteralmente in pochi in un seminterrato nel mio studio. Siamo partiti in punta di piedi ma con le idee chiare e adesso siamo un gruppo che è in grado di competere a questo livello nel ciclismo. Il nostro staff oggi è strutturato, è cresciuto passo dopo passo e lavora con competenza, esperienza, e soprattutto con una passione che rende possibile lavorare con un impegno e una determinazione che non possono essere giustificati dal compenso, ma dalla volontà di continuare a crescere e dare ai ragazzi del team la possibilità di avere tutto ciò che serve per fare i corridori. Quest’anno abbiamo giovani di buone prospettive, che sono stati scelti e in cui riponiamo le speranze e per i quali ci impegniamo a fornire tutto il necessario per supportarli”.

Com. Stam.