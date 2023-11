Programma Fulbright, borse di studio ‘ambasciatore Egidio Ortona’ Scadenza ravvicinata

C’è tempo fino al 5 dicembre 2023 per richiedere una delle borse di studio intitolate all’ambasciatore Egidio Ortona in Political Science – International Relations del Programma Fulbright. Il progetto si rivolge a laureatə iscrittə a dottorati di ricerca in Italia per svilupare progetti in un’università statunitense a scelta del candidato/a.

La borsa di studio include un assegno di 6,000 o 18,000 dollari per il soggiorno di sei mesi continuativi, con inizio fra agosto 2024 e maggio 2025. E’ incluso un contributo di 1.100 euro a copertura delle spese di trasporto tra Italia e Stati Uniti, per l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e le spese per il visto di ingresso J-1.

Per candidarsi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana;

Frequenza di un dottorato di ricerca presso università o centri di ricerca italiani da documentare presentando il certificato di ammissione – frequenza del dottorato di ricerca con descrizione del programma;

Lettera di invito/affiliazione da parte di una istituzione accademica o di ricerca negli Stati Uniti;

Conoscenza della lingua inglese comprovata da: TOEFL o IELTS Academic

Per conoscere tutti i dettagli e le modalità di presentazione della propria candidatura basta cliccare qui.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani