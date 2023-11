Riposto, iniziato oggi il servizio di refezione scolastica. Circa 200 i pasti distribuiti nelle scuole dell’infanzia e primarie

Ha preso il via questa mattina a Riposto il servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie a tempo pieno.

Nonostante le note difficoltà economiche legate alla mancata approvazione del bilancio, l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Davide Vasta, ha dato fondo a tutte le proprie risorse per avviare l’importante servizio atteso da tante famiglie. La preparazione dei pasti quest’anno è stata esternalizzata, in attesa che vengano compiuti i lavori di ristrutturazione nei locali del plesso Quasimodo che ospitano le cucine. Ieri il personale del Comune ha distribuito nei plessi scolastici i bollettini precompilati per il pagamento della quota a carico delle famiglie, che resta invariata rispetto allo scorso anno. Una volta effettuato il pagamento, i genitori dei piccoli alunni potranno ritirare i ticket pasto in via De Maio 3, negli uffici comunali dei Servizi sociali. Chi è ancora in possesso di ticket dello scorso anno scolastico, potrà utilizzarli anche quest’anno.

Circa 200 i pasti distribuiti oggi nei plessi interessati. “Siamo soddisfatti di aver avviato l’atteso servizio – dichiara il sindaco Davide Vasta – Oggi per un errore di comunicazione dei nostri uffici qualche pasto è arrivato in ritardo. Un piccolo intoppo subito risolto dalla ditta, che ha dimostrato grande professionalità. L’assessore alla Pubblica Istruzione Elisa Torrisi ha potuto verificare personalmente la qualità dei pasti e, in generale, del servizio. Nei prossimi giorni – conclude il primo cittadino – mi recherò personalmente nelle scuole per constatare il funzionamento della mensa”.

