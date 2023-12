Feltrinelli Librerie via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 Mercoledì 13 dicembre – ore 18 Rossella Cancila presenta Palermo, giornate cruciali (Rubbettino) insieme a Valentina Favarò e Stefano Piazza

Singoli episodi della vita collettiva sono degni di essere ricordati? Se si sono rivelati cruciali per il luogo, per il territorio, per la sua popolazione, allora la risposta non può che essere affermativa. Soprattutto se assumono una funzione paradigmatica e se acquisirono un significato simbolico tanto da rimanere a lungo nella memoria collettiva. La rivolta, la peste, l’alluvione, la battaglia, il terremoto, sono tutti eventi che accompagnavano e segnavano la vita delle comunità d’antico regime. In alcuni casi si abbattevano fulminei e catastrofici, come le avversità naturali, su una popolazione inerme e impreparata. Oppure sedimentavano lentamente sino a esplodere violentemente non appena se ne fosse presentata l’occasione, come le rivolte. O ancora erano preannunciati, in sospeso, attesi e temuti finché effettivamente non accadevano, come le battaglie. Si è così scelto di porre al centro dell’attenzione una grande città, Palermo, antica capitale di un regno a lungo protagonista della storia mediterranea; e di privilegiare situazioni emergenziali, gravi, con cui popolazione, istituzioni, territorio, individui dovettero confrontarsi durante l’età moderna. Eventi estremi, dunque, giornate cruciali, in cui poter misurare la tenuta sociale, la reazione della popolazione, l’atteggiamento delle autorità.

Rossella Cancila è professore ordinario di Storia moderna nell’Università di Palermo e dirige la collana editoriale «Quaderni – Mediterranea. Ricerche storiche». Ha svolto ricerche sulla Sicilia nel contesto geopolitico del Mediterraneo e della Monarchia spagnola. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui le monografie Fisco ricchezza comunità nella Sicilia del Cinquecento (2001, Premio Regium Julii – Gaetano Cingari 2002), Gli occhi del principe. Castelvetrano: uno stato feudale nella Sicilia moderna (2007), Autorità sovrana e potere feudale nella Sicilia moderna (2013). Ha curato l’edizione di Quaderni Mediterraneo in armi (secc. XV-XVIII) (2007) e Capitali senza re nella Monarchia spagnola. Identità, relazioni, immagini (secc. XVI-XVIII) (2020). Per Rubbettino è autrice di Palermo giornate cruciali. (secc. XVI-XVIII) (2023).

Com. Stam.