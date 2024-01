Safina (PD): “Impegno mantenuto, in arrivo 320 mila euro per il restauro della Chiesa di Sant’Antonio a Favignana”

Trapani – La Sicilia, ricca di storia e cultura, ha visto un nuovo capitolo nel sostegno al suo patrimonio grazie all’iniziativa del deputato regionale Dem Dario Safina.

Una proposta avanzata con determinazione ha ottenuto l’approvazione unanime dell’Assemblea Regionale Siciliana riunita tutta la notte per approvare la legge finanziaria 2024, assicurando un finanziamento di € 320 mila per il restauro della Chiesa di Sant’Antonio nel comune di Favignana.

La mia proposta, concepita in risposta alle esigenze della comunità favignanese, prende spunto dall’idea della sezione di Italia Nostra di Trapani e Paceco che proprio lo scorso mese di aprile aveva organizzato un convegno per sollecitare interventi. Il progetto si concentra sul recupero della chiesa, risalente al 1893, e dei suoi dipinti murali in stile liberty, compromessi dall’infiltrazione di acqua piovana nel corso degli anni.

La Chiesa di Sant’Antonio, con il suo legame storico con i Florio e la tradizione delle mattanze, è un tesoro culturale e spirituale per l’isola di Favignana. I ritratti dei giovani favignanesi, immortalati sulle pareti, rendono questo luogo ancor più prezioso, testimoniando la storia e la vita della comunità.

“Questo finanziamento – ha dichiarato l’onorevole Safina – rappresenta non solo un impegno finanziario per il restauro fisico della Chiesa di Sant’Antonio, ma anche un esempio concreto di come la politica possa convergere in azioni dirette a proteggere e valorizzare il ricco patrimonio culturale della Sicilia. L’ impegno verso la comunità siciliana rimane la mia priorità, convinto come sono che è più che mai necessario preservare il passato per le generazioni future”.

