Il sindaco Peraino e l’assessore Valenza: «Anticipo della ZTL: un’opportunità per gli operatori economici».

Da lunedì 26 Aprile, nella parte “bassa” del centro urbano di San Vito Lo Capo (da via Margherita verso la spiaggia), entrerà in vigore la Zona a Traffico Limitato Rossa; dal 24 Maggio sarà operativa anche la ZTL Verde che estenderà le limitazioni alla circolazione dei mezzi alla parte “alta” (da via Margherita fino a via Cavour).

«La nostra amministrazione ha deciso di anticipare l’entrata in vigore della zona a traffico limitato- spiegano il sindaco Giuseppe Peraino ed il vice sindaco ed assessore alla polizia urbana e viabilità Franco Valenza– per dare un servizio ai nostri operatori economici, fortemente provati dalla crisi economica determinata dalla pandemia, che in questo modo potranno iniziare a montare le strutture all’esterno delle loro attività e a richiedere l’iter autorizzativo, che prevede il sopralluogo ed il parere positivo della polizia municipale, riuscendo così a sfruttare per più tempo la gratuità del suolo pubblico fino al 30 giugno, come prevede la legge. Nella speranza di poter ripartire al più presto con la stagione turistica, sempre nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19»

Per accedere alla ZTL residenti, proprietari di immobili e operatori possono richiedere il rilascio delle autorizzazioni PASS AUTO 2021 recandosi nella sede del comando della polizia municipale, in piazza Vittorio Emanuele II, dal lunedì alla domenica dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Per il rilascio del PASS è necessario presentare l’apposito modulo compilato ed il pagamento dell’onere previsto.

«Sempre per andare incontro alle famiglie e agli operatori economici- sottolineano il sindaco Peraino e l’assessore Valenza– abbiamo mantenuto invariati gli importi delle tariffe che già lo scorso anno, quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, avevamo deciso di dimezzare».

Dal primo giugno, inoltre, sul territorio comunale di San Vito Lo Capo entreranno in vigore gli stalli blu a pagamento.

