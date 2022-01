Saranno Sorrento e la sua splendida costa ad ospitare, nel 2022, le storiche regate che ogni mese di maggio richiamano nel Golfo di Napoli il gotha della vela internazionale

Da qui, sabato 14 maggio, partirà la 67a edizione della Tre Golfi sul suo percorso classico: Procida, Ventotene, Ponza da lasciare a sinistra per tornare indietro, girare gli scogli de Li Galli – di fronte Positano – e tagliare la linea di arrivo davanti Capri. Circa 150 miglia tra le isole dei golfi di Napoli, Gaeta e Salerno.

Tagliato il traguardo, le barche saranno ospitate a Sorrento, base logistica di quattro intensi giorni di regate costiere e sulle boe, sugli stessi campi di regata degli anni precedenti, tra Punta della Campanella, i Faraglioni di Capri e Procida, capitale italiana della cultura 2022.

I Maxi saranno ormeggiati alla banchina principale di Marina Piccola, mentre gli yacht ORC saranno a Piano di Sorrento, distante appena un miglio.

«Siamo pronti, e felici di accogliere il mondo della vela che ha fatto grande questa Regata – dichiara Massimo Coppola, Sindaco di Sorrento. – Sorrento è celebre nel mondo per la sua ospitalità e siamo pronti a dimostrare che la sua fama è più che meritata».

Roberto Mottola, Presidente del Circolo Remo e Vela Italia che da sempre organizza la Settimana velica di maggio: «Voglio innanzitutto ringraziare il nostro sponsor Rolex, che da anni è al nostro fianco, le Associazioni di classe IMA e ORC, che ci rinnovano la loro fiducia affidandoci titoli di grande rilevanza internazionale e il Sindaco di Sorrento, che ci ha spalancato le porte della sua Città.

Dispiace lasciare Capri, ma questo evento ha raggiunto una tale importanza di partecipazione da imporre la scelta di una logistica diversa, che consenta di ospitare agevolmente almeno 150 barche. Sorrento, con i suoi tre porti nel raggio di un solo miglio, ci da le più ampie garanzie».

Iscrizioni aperte: www.tregolfisailingweek.cominfo@tregolfisailingweek.com

Com. Stam.

The appointment, as always, will be on the waters of Santa Lucia, Naples, overlooked by the imposing walls of Castel dell’Ovo.

On Saturday 14 May, the 67th edition of the Regata dei Tre Golfi will set off on its classic route, leaving the islands of Procida, Ventotene and Ponza to port before returning to round the Li Galli rocks off Positano, and cross the finish line off Capri. The course covers around 150 miles in the three gulfs of Naples, Gaeta and Salerno.



After crossing the finish line, the boats will moor in Sorrento, their logistical base for four intense days of coastal and windward-leeward racing on the same regatta course used in previous years, stretching between Punta della Campanella, the Faraglioni of Capri and Procida, the island nominated Italian capital of culture for 2022.



The Maxi yachts will be moored at the main dock in Marina Piccola, while the ORC fleet will dock in Piano di Sorrento, just under a mile away.



“We are ready, and delighted to welcome the world of sailing that has made this race great” commented Massimo Coppola, Mayor of Sorrento. “Sorrento is famous the world over for its hospitality and we are ready to show that our reputation is well-deserved.”



Roberto Mottola, President of the Circolo Remo e Vela Italia, which has always organised the Sailing Week in May: “First of all I want to thank our sponsor Rolex for their support over the years, and the IMA and ORC class associations, who have confirmed their faith in us by entrusting us with important international title events.

My thanks also go to the Mayor of Sorrento, who has opened his city to us. We are sorry to be leaving Capri, but the event has reached such significant fleets of entries that a different logistical approach was necessary to allow us to comfortably accommodate at least 150 boats. Sorrento, with its three ports within a radius of just one mile, gives us the best possible options.”

