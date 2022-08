Scuola, Floridia: da PNRR oltre 200 milioni per nidi e servizi infanzia in Sicilia 

“Sono state pubblicate le graduatorie del Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia finanziato nell’ambito del Pnrr. A livello nazionale sono stati stanziati circa 3 miliardi di euro per gli asili nido e per le scuole dell’infanzia. Di questi oltre 200 milioni sono assegnati alla Sicilia, con un primo finanziamento di ben 76 milioni di euro a copertura di 72 progetti ammessi in tutte le province. Si tratta di risorse fondamentali, destinate alla costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia. Il nostro obiettivo è migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la conciliazione tra vita familiare e professionale. È l’ennesimo passo in avanti per migliorare i servizi educativi che facciamo grazie ai fondi del PNRR ottenuti dal governo Conte. Ora i Comuni e gli enti attuatori facciano di tutto per mettere a frutto tutto questo”, così la sottosegretaria all’istruzione, la senatrice messinese Barbara Floridia (M5S).

A questo link le graduatorie suddivise per Regioni.

