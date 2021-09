Mercoledì 15 settembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Sergio Algozzino presenta il suo libro La fabbrica onirica del suono (Feltrinelli Comics).

Posti limitati. Green Pass obbligatorio. La storia di un gruppo rock progressivo italiano, fra litigi, battaglie politiche e crollo degli ideali, amicizie nate, spezzate e ritrovate. Il tutto narrato in un quadro storico che attraversa il ’68, il terrorismo e i grandi raduni musicali, affollati quanto contestati, sullo sfondo delle trasformazioni (e dei compromessi) della musica popolare e d’autore nel nostro paese. Una stagione tumultuosa, piena di energia e vitalità, raccontata attraverso il fumetto, in un’opera ricchissima dal punto di vista visivo e narrativo.

“Quanto eravamo diversi? Che cosa ci univa per davvero? La musica.”

L’ascesa, la caduta, la rinascita… La sfida del rock progressivo e le tentazioni della classifica. La vera storia di una band immaginaria. Sergio Algozzino scrive, disegna e colora fumetti per le principali case editrici di settore italiane. Collabora a “Dylan Dog” ed è una firma ormai nota sulla rivista “linus”. Il suo più recente libro a fumetti, Nellie Bly, scritto da Luciana Cimino e edito da Tunué, è tradotto in Francia, Russia e Stati Uniti. Per il mercato francese ha realizzato le graphic novel Epictète e Pluie d’été. Algozzino unisce all’attività di autore quella di insegnante.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l’esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima;

– certificato di guarigione dall’infezione Covid-19;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

Ai fini di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, verrà assegnato un posto a sedere per ciascun partecipante all’evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

