Sfida a Monza per Lamborghini Roma by DL Racing nel Tricolore GT Sprint

Il team in partnership tra la prestigiosa concessione della Capitale e la scuderia milanese torna nel Campionato Italiano per il secondo atto stagionale schierando tre Huracan ST Evo2 per l’equipaggio composto dal comasco

Segù e da Vebster, sul podio a Misano, e in classe Am per Fabi-Riva, che gioca in casa dopo la piazza d’onore ottenuta nel primo round, e per il driver romagnolo Alessandri. Le due gare GT Cup sabato alle 17.55 e domenica alle 16.40 live su ACI Sport TV (Sky 228)

Roma/Milano, 21 giugno 2023. Secondo round ricco di temi e con mire di rilancio nel Campionato Italiano GT Sprint per Lamborghini Roma by DL Racing. Nel weekend del 25 giugno il team nato in partnership tra la prestigiosa concessione della Capitale e la scuderia milanese riaccende i motori all’Autodromo Nazionale di Monza per le due gare riservate alle GT Cup reduce dalle ottime performance sfoggiate all’esordio stagionale al Misano World Circuit. In quell’occasione, le tre Lamborghini Huracan ST Evo2 della scuderia, preparate da Target Racing, ottennero una pole position, due podi e una top-5, ma sul circuito brianzolo il team punta a ulteriori exploit per scalare la classifica e potersi giocare le chance di titolo nella seconda parte di stagione.

A partire dal giovane equipaggio formato dal 23enne comasco Luca Segù e dal 21enne svedese Daniel Vebster, che a Misano in gara 1 inaugurarono la stagione salendo sul terzo gradino del podio. Podio, nel loro caso in classe Am, fu anche per il rookie romano Alessandro Fabi e per il brianzolo Giacomo Riva, desideroso di ben figurare sulla pista di casa. I due alfieri di Lamborghini Roma by DL Racing si sono già messi in luce grazie al secondo posto conquistato in gara 1, mentre in classe torna in azione anche Pierluigi Alessandri, il genteman driver romagnolo che riparte dal promettente quinto posto colto nella tappa casalinga.

A Monza il programma GT Cup si apre con i consueti due turni di prove libere venerdì 23 giugno alle 11.05 e alle 15.30. Sabato a partire dalle 11.00 le qualifiche e nel pomeriggio gara 1 con partenza alle 17.55. Domenica gara 2 completa il weekend alle 16.40. Entrambe saranno trasmesse in diretta televisiva da ACI Sport TV sul canale 228 di Sky e in live streaming sui canali social della stessa ACI Sport TV e del Campionato Italiano Gran Turismo.

A capo di DL Racing, Diego Locanto dichiara in vista del secondo impegno “Sprint” della stagione: “Non vediamo l’ora di scendere in pista nel Tempio della Velocità di Monza, i nostri tre equipaggi sono pronti e la squadra è compatta nel supportarli. Si respira il desiderio di lottare ai vertici con Segù e Vebster e di continuare con l’ottimo lavoro svolto tra gli Am da Fabi e Riva, tra l’altro sfortunatissimi in gara 2 a Misano quando sono stati tamponati. Nelle rispettive categorie possono tutti ben figurare e proprio questo è l’obiettivo. Siamo fiduciosi, anche di riscattare quegli episodi poco favorevoli che senza nostre colpe ci hanno rallentato nella tappa d’esordio”.

Campionato Italiano GT Sprint 2023: 7 maggio: Misano; 25 giugno: Monza; 1° ottobre: Mugello; 29 ottobre Imola.

Pierluigi Alessandri, Lamborhini Huracan #248

LamboRMbyDL-Il-brianzolo-Riva-a-sx-e-il-romano-Fabi-sul-podio-CigtSprint