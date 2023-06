SHREDDER – “DISORDINE” ANIMA D’ARTISTA

Dopo l’uscita del singolo “STELLE CADENTI”, primo estrapolato dal progetto, esce il 9 giugno in tutti i digital store il nuovo album di SHREDDER.: “DISORDINE” (Engine Records). 16 tracce crude, che includono variegate collaborazioni, fino a quella con Mr. Tone, nella strumentale “6:30”,

l’unico brano ad essere fuori dal coro, una traccia Techno / Electro Pop che trascina in una dimensione per certi versi lontana dall’inquietudine complessiva dell’intero album, ma comunque – al contempo – bandiera di quel “DISORDINE” interiore che anima l’artista.