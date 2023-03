Si chiudono, anche con la consegna della Coppa Myrenty alla società veronese Artiskate, i campionati italiani gruppi Show e Precision

Quarta e ultima giornata del Campionato Italiano pattinaggio spettacolo e sincronizzato, Trofeo “Small Sincro”- Coppa MyRenty al PalaBigi di Reggio Emilia. Consegnata oggi anche l’ambita e scintillante coppa @MyRenty alla società veronese Artiskate con 230 punti.

I primi a scendere in pista sono stati i 18 Quartetti Senior. Hanno sbaragliato la concorrenza, totalizzando 60.39 punti e confermandosi campionesse italiane, le quattro protagoniste dei Celebrity (Artiskate VR): Anna Miglioranzi, Giada Togni, Michela Vesentini ed Emily Parma. Con un programma a omaggiare il film musicale “The land of dreams”, sulle musiche di Fabrizio Mancinelli, il quartetto allenato da Sabrina Scatizzi e Stefania Poli (che curano anche le coreografie), è stato campione mondiale nel 2019, 2021 e 2022.

Secondo gradino del podio con “Combatti per l’amore” per il quartetto Dejavu (Asd Rollerclub PD), 51.02 punti. Allenate da Ezia Signorini e da Daniel Morandin, che ne cura anche le coreografie, Lisa Carlesso, Valeria Danieletto, Giulia Froncolati e Martina Mannino hanno portato in pista una riflessione sull’amore vittorioso, anche in un futuro dominato dall’odio in cui l’uomo ha distrutto ogni cosa. I Dejavu hanno vinto lo scorso anno la medaglia di bronzo ai Mondiali in Argentina e quella d’argento alla competizione tricolore 2022.

Infine terza posizione (47.55 punti) per le Fly Roller Diamond (U.Pol. Persicetana BO) con “Vita nostra”: tempesta e pioggia hanno lavato le nostre vite e salvato la terra. Il quartetto, costituitosi nel 2015, è composto da Diego Bisceglie, Valentina Lalanne, Chiara Lorenzini e Ginevra Aiello. Allenate da Daniele Ragazzi con le coreografie di Filippo Lodi Forni, le Fly Roller Diamond si sono posizionate al primo posto dell’Artistic Skate World Cup 2022 di Gottingen.

È poi toccato agli 8 gruppi Precision Senior.

La medaglia d’oro finisce tra le mani dei Precision Skate Bologna (Progresso Fontana, Polisportiva Lame e Pol. Spring Sez. Patt. BO e Dil. Aprutino TE) con 73.35 punti. Il gruppo, allenato da Sara Matucci e da Sara Saletti (che ne cura anche le coreografie), ha presentato il programma “I have a dream”. I Precision Skate Bologna si sono piazzati al primo posto dei campionati regionali 2023, mentre lo scorso anno avevano conquistato il terzo gradino del podio al Campionato italiano e il secondo ai Mondiali.

Argento con “Duende” per i Sincro Roller (Sincro R. Calderara BO), 69.37 punti. Il gruppo ha come coreografa e allenatrice Barbara Calzolari affiancata da Cristina Lippi, Ilaria Bianchini, Roberto Stanzani e Giovanni Piccolantonio. I Sincro Roller hanno ottenuto il terzo posto ai Mondiali in Argentina e sempre nel 2022 sono diventati vice campioni europei e italiani.

Bronzo per i Sincrolimpic (Patt. Art. Cremonese CR, Olimpica S. Rovigo, Patt. Estensi FE e Agna Asd PD) con 66.75 punti. Costituitosi nel 2012 il gruppo ha ottenuto il secondo posto ai Campionati mondiali in Paraguay nel 2021, mentre lo scorso ha messo al collo la medaglia d’argento alla World Cup in Germania. Allenatore Barbara Calzolari, coreografie di Carlotta Tinchelli.

Infine chiudono la competizione i 6 Grandi Gruppi.

Primo posto per i Royal Eagles (S.C. Don Bosco TV) con 36.07 punti. Nel divertente programma “In vino veritas?” il gruppo, secondo classificato al Campionato italiano e terzo al Campionato europeo 2022, ha rivisitato il personaggio di Geppetto e quello di Pinocchio. Allenatore Emanuela Guizzo, coreografie di Xavier Lopez Gonzalez.

Seconda posizione per i Rollsyle (P.Art. Mignagola e S.C. Ponte di Piave TV) con 35.10. Il gruppo ha iniziato l’attività federale cinque anni fa, ma la svolta è arrivata lo scorso anno con la prima qualificazione al Campionato italiano; quest’anno l’ambizioso progetto di gareggiare con i Grandi Gruppi con cui conquistano il secondo posto alla competizione regionale. Il programma intitolato “Vienna 1° gennaio” si svolge nella sala dorata del Musikverein dove l’orchestra filarmonica di Vienna celebra, con affascinanti melodie di Strauss, l’anno che verrà. Coreografie di Marco Fortunato; allenatori Marco Fortunato, Valentina e Veronica Pillon e Martina Sottosanti.

Terzo gradino del podio per il Cristal Skating Team (Ass.Dil. Apav Fara e Bassano New Skate VI) con 34.95. Allenato da Elisabetta Restello con le coreografie di Daniel Morandin, il gruppo ha vinto finora sei titoli italiani, l’ultimo dei quali lo scorso anno, e può vantare 11 partecipazioni mondiali. Con il programma “Vita” il Cristal Skating Team ha ripercorso la creazione: dal silenzio del nulla a una scintilla di luce.

Presenti alla cerimonia di premiazione oltre a Gianluca Silingardi, presidente del comitato organizzatore dell’Asd Skating Club Albinea, anche l’assessore allo sport di Reggio Emilia, Raffaella Curioni, la vicepresidente Fisr, Marika Kullmann, e il responsabile federale del settore artistico, Ivano Fagotto. Infine dj set con le musiche a cura di Andrea Mazzali, braccio destro del disc jockey locale Benny Benassi.

Per rivedere le gare qui

(Foto di Raniero Corbelletti)

Com. Stam. + foto