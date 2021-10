SKY ARTE e TIWI | DOMANI | Carlo Lucarelli presenta in compagnia del LUPO al Lucca Comics & Games 2021

In occasione della partecipazione di Sky Arte e TIWI al Lucca Comics & Games 2021 (29 ottobre – 1 novembre 2021) con uno stand presso il padiglione in Piazza San Martino e numerose attività in programma, domani venerdì 29 ottobre alle ore 18:30 Carlo Lucarelli

presenterà per la prima volta al pubblico presso l’Auditorium del Suffragio, insieme al giornalista e conduttore Nicolas Ballario, In compagnia del lupo. Il cuore nero delle fiabe, il libro ispirato all’omonima serie prodotta da TIWI e andata in onda su Sky Arte nello scorso inverno.

In otto capitoli, il celebre scrittore, sceneggiatore e conduttore televisivo conduce il lettore alla riscoperta delle fiabe più note, svelando – con l’accompagnamento di quaranta tavole illustrate e oltre cento immagini d’archivio – i risvolti insoliti, avventurosi, talvolta terribili che si celano al loro interno, nella vita dei loro autori, nei fatti di cronaca che le hanno ispirate, nei costumi delle epoche in cui sono nate. Perché forse, in fondo, il cattivo non è sempre il lupo.

Lucarelli sarà inoltre presente allo stand per il firmacopie del libro nella giornata di sabato 30 ottobre dalle 14 alle 16, mentre lo stesso giorno alle ore 21 sarà ospite dello studio streaming di Twitch Lucca Comics & Games! e parteciperà ad una partita de Il Richiamo di Cthuhu, gioco di ruolo che quest’anno compie 40 anni. La sessione di gioco sarà curata dall’associazione Clavisomni e vedrà la partecipazione di Lucy Lenzi, Sarah Magistrelli ed Alessandro Patrizi. Il narratore sarà Davide Ricci, aiutato nell’allestimento del tavolo in stile Lovecraftiano da altri due custodi: Tommaso Cecinati e Jessica Pucci.

