Stelvio già ok, italiani bene nella prima prova

BORMIO – E’ una Stelvio bellissima. Unanimi i consensi espressi dagli uomini jet al termine della prima prova cronometrata della discesa libera di Bormio che si è tenuta in mattinata su una Stelvio già in grandissime condizioni, grazie al sapiente lavoro effettuato in pista nei giorni scorsi da un team collaudato.

Quello di stamattina, come sempre, è stato un primo assaggio per i discesisti che hanno incominciato a prendere confidenza con la “prima” neve dura della stagione e con una pista assai difficile che, a detta di tutti, deve essere sempre “rispettata”. Difficile commentare i tempi anche perché nelle prove cronometrate gli atleti cercano di trovare le linee migliori e alcuni di loro hanno anche saltato una porta. Bene gli italiani a cominciare da Matteo Marsaglia, primo (avendo però saltato una porta così come Mattia Casse, settimo). Ottime prove per Christof Innerhofer, ottavo, e per il “Re della Stelvio” Dominik Paris, partito con il pettorale numero uno e decimo al termine della prova. Tra i big è parso molto a suo agio Aleksander Aamodt Kilde, terzo ma anche lui dopo aver saltato una porta, mentre Christian Mayer, quattordicesimo, e Beat Feuz, ventiduesimo, si sono un po’ nascosti.



DOMINIK PARIS: “Come sempre la Stelvio chiede sempre tanto rispetto. E’ abbastanza mossa, il fondo è già in ottime condizioni e penso che con le prossime lisciature per la gara avremo una pista bella lucida, come piace a noi e come deve essere in Coppa del Mondo. Nella seconda parte, invece, c’è neve bella ma un po’ più facile. Oggi ho preso un po’ le misure e le risposte sono state soddisfacenti”.



CHRISTOF INNERHOFER: “La pista è molto difficile, completamente diversa da quelle affrontate fino ad ora. La Stelvio è bellissima, super ghiacciata e super dura. Complimenti per la preparazione della pista, so che per presentarla in queste condizioni ci vuole un grande impegno. Nella prima prova ho provato un set up diverso e ho provato le linee. Mi ha fatto bene vedere che alla fine sono tra i primi perché era un bel po’ che non ero tra i migliori e ho veramente patito i primi tre weekend di gare. Affronto le gare di Bormio con un mood più leggero. Domani risparmierò un po’ le energie per essere al top martedì”.



MATTEO MARSAGLIA: “Pista finalmente come piace a noi, ci sentiamo veramente a casa. E’ molto tosta, in ricognizione ci ha spaventati un po’… è dura si fa fatica a tenere ma a noi piace così. Trovo molto bella la parte finale, un po’ meno estrema del solito e che permette quindi di sciare un po’ di più in un punto dove la fatica si fa sentire sempre parecchio. Da San Pietro in giù cambia parecchio, sopra è ghiacciata e sotto è neve invernale, compatta, c’è più grip e gli sci sbattono un po’ di meno. Sono riuscito a sciare bene, posso limare ancora in alcuni tratti”.



MATTIA CASSE: “La prima prova sulla Stelvio, come sempre, è molto interessante… Sarà sicuramente una bella gara, la pista “sbatte” tantissimo, sono contento di essere tra i primi in questa prima prova e anche del piazzamento di tanti altri miei compagni. Domani proveremo a trovare maggior feeling e poi daremo tutto nelle gare”.



La classifica ufficiale della prima prova cronometrata: https://medias3.fis-ski.com/pdf/2022/AL/0046/2022AL0046RLT1.pdf

foto sono di : Pentaphoto

Com. Stam.

Matteo Marsaglia ( Pentaphoto )

Christof Innerhofer ( Pentaphoto )