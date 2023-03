Strada provinciale Cassibile-Floridia, Spada (PD): “Discariche eliminate, adesso serve attività di prevenzione”

Siracusa – “Le discariche abusive lungo la Strada Provinciale 12 Cassibile-Floridia sono state eliminate dopo il mio intervento in sinergia con l’assessore siracusano Andrea Buccheri.

Serve un’attività di prevenzione per mettere in sicurezza i luoghi ed evitare che tali episodi si ripetano”. Lo ha detto Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, riguardo alle operazioni di pulizia della Sp 12, nei pressi di contrada Spinagallo, poco lontano dall’Ippodromo del Mediterraneo. Negli anni, la presenza di cumuli di rifiuti ai bordi della carreggiata si è tradotta in una serie di segnalazioni da parte dei cittadini residenti e alla costituzione di comitati spontanei che hanno chiesto la pulizia del sito.

“Dopo aver ascoltato i residenti e chi abitualmente transita nella zona – continua Spada – ho sollecitato le autorità competenti affinché si provvedesse alla pulizia dei luoghi e alla messa in sicurezza. Grazie a Domenico Percolla, commissario straordinario del Libero Consorzio di Siracusa, e all’assessore siracusano al ramo per la tempestività nell’intervento realizzato dalla ditta di rifiuti titolare dell’appalto per le strade provinciali. Questo dimostra che il coordinamento tra istituzioni e imprese, nell’interesse esclusivo dei cittadini, funziona”.

La Strada Provinciale 12 è una delle arterie che collega i comuni di Floridia e Solarino – oltre a quelli della zona montana – con la zona sud della provincia, in alternativa all’Autostrada A18 Siracusa-Gela. Ogni anno la strada è caratterizzata dal traffico intenso di appassionati che raggiungono l’Ippodromo del Mediterraneo e, soprattutto nei mesi estivi, di turisti che si spostano verso le località balneari.

“L’intervento di pulizia – conclude Spada – non deve rimanere fine a se stesso. Occorre prevenire gli abbandoni di rifiuti e la messa in sicurezza dell’area attraverso l’installazione di un impianto di videosorveglianza che permetta di identificare i responsabili”.

