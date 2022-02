Su Timvision a ‘Fantacalcio Serie A Tim’ ospite Giacomo Ferrara: l’ex ‘spadino’ è ora al cinema un pugile al bivio tra bene e male

Roma. “Mi fa piacere che il personaggio di Spadino sia ancora molto amato e molto seguito, vuol dire che è un ruolo che ha regalato davvero tanto alle persone e che è entrato nella cultura pop italiana”.

Così Giacomo Ferrara, ospite della puntata del reality Fantacalcio Serie A TIM disponibile da domani, venerdì 11 febbraio su TimVision parla del personaggio di ‘Suburra’ con cui è diventato noto al grande pubblico. Cresciuto tra le montagne della Maiella in Abruzzo, Ferrara non è stato sedotto dal calcio, né tanto meno dal tifo. In compenso grazie al film in sala ‘Ghiaccio’, opera prima di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, è diventato appassionato di pugilato. “ll mio personaggio, Giorgio, è un ragazzo che non sa se è buono o cattivo. La vita – racconta l’attore – lo porta a prendere una strada sbagliata ma il pugilato e il suo allenatore, interpretato da un grandissimo Vinicio Marchioni lo riporteranno sulla giusta via”.

La puntata prosegue poi con le pagelle, i risultati della settimana delle fantasquadre e i commenti degli otto fantallenatori in gara: il presidente Pierluigi Pardo, Malcom Pagani, Bernardo Corradi, Luigi Di Biagio, Ludovica Pagani, Riccardo Rossi, Ludovico Rossini e Ivan Zazzaroni. Il migliore della settimana è la Prof Boys di Ludovico Rossini, mentre il peggiore è la Dinamo Corradi di Bernardo Corradi.

Segue infine il pronostico dei fantallenatori in vista delle partite della 25esima giornata di campionato. Riflettori puntati sul match Napoli-Inter. Per Ludovica Pagani la partita si concluderà con un 2; per Pierluigi Pardo l’esito sarà un Over; per Bernardo Corradi il primo marcatore sarà Osimhen; Luigi Di Biagio pronostica un 1 a 1; Malcom Pagani ipotizza un 2 a 1; Riccardo Rossi prevede un X e Ludovico Rossini scommette su un Under. Infine per Ivan Zazzaroni la sfida si concluderà con la vittoria dei partenopei.

Fantacalcio Serie A TIM è una produzione originale TimVision, in collaborazione con Stand By Me, con nuovi episodi in streaming ogni venerdì.

Com. Stam.